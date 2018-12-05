İzmir Büyükşehir'den açıklama: Kuralları uyguluyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara kamera ve kayıt cihazı takılmasının, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi doğrultusunda 81 ili kapsayan bir uygulama olduğunu ve bu cihazlar ile kurulacak sistemin genelgede tarif edildiğini açıkladı. Kural koyan değil, uygulayan taraf olduklarını kaydeden Büyükşehir yetkilileri, "kamera satışında firma dayatması" iddiasını reddederek, bu iş için oluşturulan 12 kişilik komisyonda Belediye'den sadece 3 kişinin bulunduğunu duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017/7 sayılı Genelgesi doğrultusunda, 31.12.2018 tarihinden itibaren yolcu taşıyan ticari araçlara kamera ve kayıt sistemleri kurulması zorunluluğu getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs, otobüs ve benzeri taşıtlara, kayıt yapabilen ön dış ve iç kamera ile kayıt cihazının takılması zorunluluğuna ilişkin uygulama İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 81 ili kapsayan genelge esaslarına dayanmaktadır. Genelge; istenilen kamera ve sistemlerin standartlara uygunluğunun tespiti ve uygunluk belgesi verilmesi görevlerini yerine getirmek amacıyla UKOME/il trafik komisyonları tarafından bir 'teknik inceleme komisyonu' oluşturulmasını öngörmektedir. Bununla birlikte aynı genelge, belirlenen standartlarda kamera ve sistemlerin takılıp katılmadığının denetim görevini de belediye ve kolluk kuvvetlerine vermektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi'ne dayanarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları koordinatörlüğünde kurulan 'Teknik İnceleme Komisyonu', İzmir İl Emniyet Müdürlüğü (2 üye), İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, İzmir Otobüsçüler Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası (3 üye) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (3 üye) temsilcilerinden oluşturulmuştur. 12 kişilik komisyonda yer alan Büyükşehir Belediyesi temsilcisi sayısı 3'tür. Komisyon, genelgede belirlenen şartlar doğrultusunda 'Araç Kamera Teknik Şartnamesi'ni hazırlamış ve şartname Ağustos ayında UKOME Genel Kurul kararı ile uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, kamera ve kayıt cihazı satmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin başvuruları komisyon tarafından incelenerek 'Araç Kamera Teknik Şartnamesi'nde belirtilen kriterleri sağlayan firmalara yetki belgesi verilmiş ve kamera takılması işlemine başlanmıştır.

Söz konusu işlem, bazı kesimler tarafından kamuoyuna yansıtıldığı gibi, sadece kamera bedeli değildir. İzmir sınırları içinde hizmet veren tüm ticari araçlar için '3 yıllık 'Data Hat' bedeli, 3 yıl uzatılmış garanti süresi, yerinde servis, bakım ve onarım, merkezi server kurulumu ve yazılımı, personel servis yazılımı, okul servis yazılımı, durak ve minibüs ulaşım otomasyonu, taksi çağrı merkezi yazılımı, mobil aplikasyonu (call center) ve benzeri hizmetlerin kurulumunu kapsamaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde özetlemek gerekirse; takılacak cihazların ve kurulacak sistemin özellikleri Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinde tarif edilmekte, firmalara uygunluk belgesi de 'Teknik İnceleme Komisyonu' tarafından verilmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin azınlıkta olduğu bu komisyonda, çok sayıda kuruluşun temsilcisi bulunmaktadır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, burada kural koyan değil, verilen yasal görevi yerine getiren yani uygulayan taraftır. Belediyemizin 'kamera satışında firma dayatması' iddiası tamamıyla gerçek dışıdır."