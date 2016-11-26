İzmir Büyükşehir'den Bayındır'a önemli yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güney Bölgesi’ne hitap edecek Küçük Menderes Bölge Şantiyesi’ni miting gibi bir törenle açtı

Sınırlarının 30 ilçeye yayılmasıyla çok geniş bir alana hizmet vermek durumunda kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır’daki Küçük Menderes Bölge Şantiyesi'ni törenle hizmete aldı. Bayındır Zeytinova’da gerçekleşen açılış törenine ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, odalar, meclis üyeleri, tarım kooperatifleri, muhtarlar ve dernek temsilcileri ile bölge halkı katıldı. 24.5 milyon lira yatırımla, 40 dönüm alana kurulan Küçük Menderes Bölge Şantiye’sinin açılışında konuşan Başkan Kocaoğlu, kentin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için sayısız yatırımı ard arda İzmirlilerle buluşturduklarını hatırlatarak, “Geçirdiğimiz Perşembe günü, İZULAŞ için alınan 110 otobüsün 50’s ini hizmete aldık. Haftaya cumartesi günü ise kentin kuzeyine hitap edecek Bergama Şantiyesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Amacımız giderek yerinden yönetim uygulamalarıyla hızlı ve çabuk bir biçimde köylerimize, beldelerimize hizmet götürmek. Kırsal uzun müddettir ötelenmiş. Sanayi eşittir kalkınma denmiş, tarım ve hayvancılık geri plana itilmiş. Biz bu yanlışı düzeltme misyonunu tüm Türkiye adına üstlendik. Ne yaptığımızı neyi hedeflediğimizi herkes çok iyi biliyor. Biz büyük bir karardan bahsediyoruz. Tarım ve hayvancılık, elinin tersiyle itilemez. Hele hele bitek ovaların olduğu bu coğrafyalarda, 3 tarafı denizlerle çevrili bu güzel ülkemizde tarımı ve hayvancılığı ikinci plana itmek hiçbir zaman düşünülemez. Biz bunu ayağa kaldırıyoruz” dedi.”





“Bir girdaptayız”



Ülke olarak karanlık günlerden geçtiğimizi ve her bireyin bu konuları iyice düşünmesi, elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Son zamanlarda kent olarak da ülke olarak da oturup hepimizin aklıselim bir kafayla düşünmemiz gerek. ‘Biz ne yapıyoruz?’ dememiz gerek. Aklı ve bilimi rehber alarak düşünmemiz gerek. Maalesef bir kaos içerisindeyiz. Batı ile çeşitli uyuşmazlıklar, ülke içerisinde yaşanan terör meseleleri.. Bir girdaba girdik ve ülke olarak buradan nasıl çıkabiliriz. Bu olaylar giderek ilerlemesin, ülke olarak aşağıya çekilmeyelim. Bu bir kısır döngü. Bunu bütün siyasilerin; iktidarı, muhalefeti seçilmişi, seçilmemişi, sivil toplum örgütü, belediye başkanı, yerel yöneticisinin düşünmesi gerek. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu sıkıntıdan, bu girdaptan nasıl çıkacağımızı düşünmesi gerek; eleştirmesi ve ona göre yaşantısını düzeltmesi gerek.”



Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının ve bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, “İnsanlarımızı, kaynaklarımızı, kalkınmamızı, yaşam standımızı artırmayı, refahı yükseltmeyi ve ülkenin saygınlığını atıracak çalışmaları ne kadar erken yaparsak, vatandaşlarımız için o kadar yararlı olacak. Bunu yapmaz beklersek, popülist davranırsak, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dersek, o yılan bir gün hepimize dokunacak; ülkeye dokunacak” diye konuştu.



Başkan Kocaoğlu, Küçük Menderes ve Bakırçay Şantiyeleri ile kırsala götürdükleri hizmette büyük hız kazanacaklarını da sözlerine ekledi.





Aziz Başkan’a gönülden teşekkür



Büyükşehir Belediyesi’nin Küçük Menderes Şantiyesi’ni sadece Bayındır’a değil bölgedeki diğer altı ilçeye de hizmet vereceğinin altını çizen Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, “Büyükşehir Belediyesi’nin Bayındır’a kazandırdığı şantiyemizde hem gençlerimize istihdam sağlayacak hem de tüm sorunlarımıza çözüm yaratacak. Başkan Kocaoğlu’na bize böyle bir hizmeti verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.



Açılış töreninde konuşan Bayındır Kaymakamı Barbaros Baran ise, 2014 yerel seçimleriyle birlikte büyükşehir belediyelerine yeni misyonlar eklendiğini belirtti ve şöyle konuştu: “ Yerel seçimlerden sonra köyler mahalleye dönüştü ve Büyükşehir Belediyelerinin sorumlulukları daha da arttı. Köklü bir değişim yaşandığı için bir anda köylere bu tür hizmetlerin götürülmesi mümkün değildi. Bu sistem hem Bayındıra hem de çevre ilçelerin, köylerin, beldelerin sorunlarına yanıt verecek. Küçük Menderes Bölge Şantiye Tesisi’ni kuran Aziz Başkan’a tüm halkım adına teşekkür ediyorum.”





Güney şantiyesi Bayındır’da



Bayındır Zeytinova'da 40 dönüm alana kurulu asfalt plenti, parke taşı ve prefabrik kapalı alanlardan oluşan Küçük Menderes Şantiye Tesisi’nin inşaat maliyeti 14 milyon 550 bin lira. Küçük Menderes Şantiye Tesisi’nin kamulaştırması için yaklaşık 1 milyon lira harcayan Büyükşehir Belediyesi, bölgeye hizmet vermek amaçlı 20 adet yeni iş makinesi ve 6 adet araç da aldı. Bu araçların yaklaşık 9 milyon liralık maliyeti de eklenince, Küçük Menderes Bölge Şantiyesi’nin toplam maliyeti 24.5 milyon lirayı aştı.



36 bin m² büyüklüğündeki Güney bölgesine hitap edecek Bayındır şantiyesi, İZBETON ve Fen İşleri tarafından kullanılmakta. Saatte 240 ton kapasiteye sahip asfalt plenti üretimi yapan Küçük Menderes Bölge Şantiyesi’nde ayrıca günlük 1.000 m² parke ve bordür de üretilecek. Şantiye Bayındır, Ödemiş, Tire, Beydağ, Kiraz, Selçuk ve Torbalı'nın bazı bölgelerine hizmet verecek.





Yılda 8 milyon liralık tasarruf



Küçük Menderes Şantiye Tesisi, hem enerjiden hem de nakliyeden tasarruf edecek. İZBETON Merkez Şantiyesi ve Bayındır Şantiyesi arasındaki mesafe 90 km. olduğu için, bir yılda sadece nakliye masrafından 7 milyon 750 bin tasarruf sağlanacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama şantiyesinde saatte 160 ton, Küçük Menderes şantiyesinde 240 ton, merkez şantiyesinde ise 360 ton asfalt üretme kapasitesi bulunuyor. Böylece Büyükşehir, merkezin yanı sıra kuzey ve güneyde de tüm sorunlara en hızlı şekilde müdahale imkanına sahip.



İZBETON Genel Müdürlüğü, gelişen üretim imkanlarıyla asfaltlama faaliyetleri açısından Merkez, Bayındır ve Bergama’daki şantiyelerinde 2017'yi rekor yılı olarak belirledi. Merkez Şantiye’nin yanı sıra Bayındır ve Bergama'da da kurulan yeni şantiyelerle birlikte, 2017 yılında 1 milyon 800 bin ton asfalt üretmeyi hedefliyor.



63 araç hizmete hazır



İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Menderes Bölge Şantiyesi Bayındır, Ödemiş, Tire, 1Beydağ, Kiraz, Selçuk ve Torbalı'nın bazı bölgelerine 5 greyder, 5 ekskavatör, 4 loder, 5 traktör, kepçe, 3 forklift, 5 silindir, 2 dozer, 3 kar küreme aracı, 1 kompresör, 2 asfalt finişeri, 2 asfalt kazıma makinesi, 9 kamyon, 1 tır, 3 servis aracı, 7 hizmet aracı, 2 su tankeri, 1 vinçli kamyon, 1 mazot tankeri ve 2 asfalt yama ekip aracıyla toplamda 63 araçla hizmet verecek.