İzmir Büyükşehir'den engelli ailelerine eğitim

Çocukları engelli olan ailelere yönetim programlar hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, onlara 20’şer kişilik gruplar halinde 4 haftalık eğitimler veriyor. Anne babalar kurstayken, çocukları da el becerilerini geliştirici etkinliklerle vakit geçiriyor

Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla örnek projelere imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ailelerine de sosyal ve psikolojik destek vererek onların omuzlarındaki yükü bir nebze de olsa hafifletiyor. Engelli çocuğa sahip olan ailelerin, çocuklarını doğru bir şekilde yönlendirebilmesi için geliştirilen “Aile Eğitim Programı” kapsamında 400 ebeveyne eğitim veriliyor. Anne-babalar sınıfta eğitim görürken, beraberinde getirdikleri çocukları da şube görevlileri tarafından düzenlenen el becerilerini geliştirici ve eğlenceli etkinliklerle vakit geçiriyor.



Engellilikten sadece engelli bireylerin değil ailelerin de etkilendiği gerçeğinden yola çıkılan projede, ailelere verilen eğitimlerle öncelikle engelli çocuklarını kabullenme, daha sonra çocuğunun engel türü hakkında bilgilenme ve çocuğun doğru şekilde yönlendirmesi sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü içerisindeki Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde eğitim gören aileler, 20’şer kişiden oluşan gruplar halinde 4 haftalık eğitime tabi tutularak sonunda sertifika alıyorlar.



Proje kapsamında anne-babalara “Temel İlk Yardım Eğitimi”, “Davranış Bozuklukları”, “Engelli Çocuğun Kabulünde Ailelerin Yaşadığı Psikolojik Sorunlar”, “Cinsel Yaşam”, “Engellilik ve Ayrımcılıkla Mücadele”, “Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Bakım Yükünün ve İşlevlerinin Değerlendirilmesi”, “Erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitim” ile “Engelli Hakları” konusunda eğitim veriliyor.





"Yaptığımız hataları öğrendik"



4 yaşında kas hastası bir oğlu olduğunu belirten anne Halime Arslan, “Genetik kas hastalığımızla ben de oğlum da mücadele ediyor. Oğlum Yusuf Ali’nin bir de küçük kardeşi var, onun bir rahatsızlığı yok ama büyük oğlumun gelişimi küçük oğlumu da etkiliyor. Bu merkez bize hem psikolojik hem de sosyal açıdan çok iyi geldi. Çok faydasını gördük. Eğitime başladığımız günden bu yana oğlumun iletişimi daha kuvvetlendi. Biz ebeveynler açısından da çocuğumuza davranırken yaptığımız hataları gördük ve doğru şeyleri öğrendik. Çocuklarımız hep kendilerini geri çektikleri için başkalarıyla kaynaşmaları, birbirlerini anlama açısından çok faydalı” şeklinde k onuştu.



Antalya’dan İzmir’e kısa bir süre önce taşınan Şöhret Balım ise kızı Esra’nın bu merkezi çok sevdiğini, okul yerine Sosyal Yaşam Kampüsü içerisindeki Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne gitmek istediğini dile getirerek şöyle konuştu:



“İzmir’e taşınır taşınmaz merkezin ününü duyduk ve haftanın 2 günü gelecek şekilde kızımızı kayıt ettirdik. 2 gün diye başladık ama Esra öğretmenlerini, arkadaşlarını o kadar çok seviyor ve ilgiden o kadar çok memnun ki, bu yüzden artık haftanın 5 günü buraya geliyor.”





Ailelerin bilmediği çok şey var



İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak engelli çocuk sahibi ebeveynlerin davranış biçimleri ve yaklaşımları gibi pek çok konuda eğitim verdiklerini söyleyen eğitmen İlknur Öktem Gök ise şu bilgileri aktardı:



“Türkiye’de engellilerle ilgili pek çok eğitim programı var ancak anne-babaların çocuklarına nasıl davranabileceği, onların hijyeni konusunda, cinsel eğitimi konusunda, herhangi bir hastalık ya da yaralanma sonucunda ilk yardım olarak neler yapacaklarını bilemedikleri için biz onlara yardımcı oluyoruz. Her hafta 2 modül olarak 4 haftada 8 modül tamamlayarak 20 kişilik grupların eğitimini tamamlıyoruz. Bu eğitimler sırasında velilerimiz eğitim alırken çocukları da eğitim atölyelerimizde seramik el sanatları gibi eğitimlerde grup eğitimi almış oluyorlar. Aileler hem kaliteli zaman geçiriyor, hem de pek çok yeni bilgi ediniyor.”