İzmir Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kentsel dönüşüm uygulaması olan Uzundere Projesi’nin birinci etabındaki 9 bloktan 7'sinin kaba inşaatı bitti, kalan 2 blok da 4. kata kadar yükseldi. Yerinde ve vatandaşların "gönül rızası" ile gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'deki diğer kentsel dönüşüm çalışmalarına da örnek olacak

Yıkılan eski, sağlıksız konutların bulunduğu aynı yerde ve "tamamı uzlaşmayla" gerçekleştirmesi nedeniyle Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etap binalar yükseldikçe heyecan da artmaya başladı. 12 bin 809 m² alandaki 280 konut ve 33 işyerinin yer aldığı projede kaba inşaatı tamamlanan 7 bloğun iç mekan ince işleri devam ederken, diğer 2 blokta ise kaba inşaatı süren binalar 4. kata kadar yükseldi. 9 blok, 280 konut ve 33 işyerinden oluşan ilk etap konutları, tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 2018’in Haziran ayından itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.





Kuralar Temmuz'da çekilmişti



İzmir Büyükşehir Belediyesi, birbirine komşu olan 1. etap ve 2. etap ihale kapsamında; 32.783 m² yüzölçümü 4 imar adasında, toplam 702 konut ve 73 işyeri olmak üzere 775 bağımsız birim ve 111.599.96 m² inşaat gerçekleştirilecek. Böylece 1. ve 2. etap ihale alanı içinde bulunan 116 yapıda 304 bağımsız birim yenilenmiş olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmaları hızla devam eden ilk etap konutların kura çekimini, 4 Temmuz 2017 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirmişti.





Sihirli formül inanç ve güven



"Yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşümle" Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu zorlu yola çıkarken biz vatandaşlarımıza, vatandaşlarımız da bize güvendi, inandı. Başarımızın sihirli formülü budur. Kimsenin hak kaybı olmadan; yerinden, komşusundan, çocuklar arkadaşlarından ayrılmadan bir kentsel dönüşümün yapılabileceğini herkese göstermiş olduk. İzmir'de dönüşümün ilk kıvılcımı Uzundere'de yaktık. Şimdi birinci etapta binalar bitmek üzere.. Bize inanan çok değerli hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

