İzmir Büyükşehir'e Fethi Sekin teşekkürü

Elazığspor'un yöneticileri, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında kahramanca çatıştıktan sonra şehit düşen polis memuru Fethi Sekin adına yapılanlar için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, İzmirlilerin gönlünde taht kuran şehit polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'dan gelen heyeti ağırladı. Geçen ocak ayında, 9 yıl görev yaptığı İzmir Adliyesi binasındaki terör saldırısını canı pahasına önleyen Elazığlı Sekin'in hemşehrileri, şehit polis için yapılanlar nedeniyle Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Heyette Elazığspor Kulübü Genel Müdürü Akif Kıraç ve kulüp yöneticisi Vural Baygeldi ile İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.



Şehit olmasından önce Fethi Sekin'e şampiyonluk için söz verdiklerini söyleyen Elazığspor Genel Müdürü Akif Kıraç, kulübün 50'nci kuruluş yıl dönümünde 'Şehit Polis Fethi Sekin' adına oynayacaklarını ifade etti. Kıraç, Başkan Kocaoğlu'na şehit polisin adının yazılı olduğu Elazığspor forması da hediye etti.



Fethi Sekin'in adının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurduğu parkta ölümsüzleştiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bu parkta ve adliyenin önündeki caddede, şehidimizin ismi sonsuza kadar yaşayacak. İzmir barışın ve özgürlüğün başkenti. İzmir kardeşliğin, birlik ve beraberliğin kenti. İzmirliler ülkemizde birlik ve beraberlik, dirlik ve düzen için, terörün bitmesi için, bölgemize barışın gelmesi için her zaman elinden geleni yapmıştır. Fethi kardeşimizin kahramanlığının İzmir'e neler kazandırdığının, milli bir tutkal gibi bizleri birbirine bağladığının bilincindeyiz. Şehit düştüğü Adliye önünde bir de heykelini dikiyoruz. Kahraman şehidimiz, nesilden nesile gönüllerimizde yaşayacak" dedi.