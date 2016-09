Kırsal kalkınma stratejisi doğrultusunda üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bergama'da küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle 156 üreticiye toplam 600 adet koyun ve keçi dağıtıldı. Göçbeyli köyündeki törene Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ve İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özer Türer katıldı.



Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı desteklemek için, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği proje ile bugüne kadar toplam 1034 üreticiye 3 bin 977 adet hayvan dağıttı. Yavrulayan küçükbaş hayvanlarla birlikte bu sayı 4 bin 265'e ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim çalışmaları devam eden Kiraz, Menderes ve Bergama'da da önümüzdeki günlerde küçükbaş hayvan dağıtımına devam edeceği bildirildi.





“Kimse kırsala burun kıvırmasın!”



Bergamalı üreticilere seslenen Başkan Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin kalkınması ve yarınlarının garanti altına alınması için tarımın ve kırsal kesimin mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsalda kalkınmaya özel bir önem verdiğini ve her türlü desteği sağladığını kaydeden Başkan Kocaoğlu, “Kırsalda ve yerelde kalkınmayı kendine ilke edinen, prensip haline dönüştüren bir belediye var karşınızda. Biz 12 senedir milyarlarca liraya, binlerce iş yaptık. Yollar yaptık, metro yaptık, arıtma yaptık ama benim en çok övündüğüm şey çiftçimizin, üreticimizin elinden tutmak, ona yardım etmek oldu. Çünkü geleceğimiz burada! Çünkü tarım ve hayvancılık, d ünyada en stratejik sektörlerin başında geliyor. Biz bunun için buradayız. Yakın gelecekte bu önem daha da artacak. O yüzden kimsenin kırsal kesime burun kıvırma, görmezden gelme lüksü yok!” diye konuştu.



Tarımsal üretimde kalitenin artırılması için her yıl 1 milyon adet meyve fidanı dağıttıklarını; incir üreticilerine kerevit, zeytin üreticilerine kasa, arı üreticilerine kovan ve ana arı, bakıl üreticilerine tekne ve ağ verdiklerini, ücretsiz toprak analizleri yaptıklarını ve hayvancılığı geliştirmek için küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle devam etti:



“Kalkınmayı sağlayabilmek için her türlü desteği veriyoruz. Çünkü kalkınma denilen şey; kime, nereye, ne lazımsa orada ona destek çıkmaktır. Yunt Dağı’na ne lazımsa onu yapacağız, Madra’ya ne lazımsa onu yapacağız, Kozak Yaylası’na ne lazımsa onu yapacağız. İhtiyacınızı yerine getireceğiz, kalkınmayı sağlayacağız. Aklı ve bilimi rehber edinerek, sizin de deneyimlerinizden faydalanarak hep birlikte kentimizi kalkındırmak istiyoruz. İşin özü bu. Tarımla ilgili, kırsalla ilgili, hayvancılıkla ilgili destek ve yatırımları kuruş kesmeden sürdürüceğiz.”





“Böyle destek görmedik”



Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ise yeni yasayla birlikte 2014 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle tanıştıklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2014 başında Bergama ve Bakırçay bölgesinde meyve fidanı dağıtmaya başlamıştı. Bugün o fidanların meyvelerini yiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza üreticiye yakınlığı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Taşkıranoğulları, Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede küçükbaş hayvancılıktaki eksikliği tespit ederek bu yönde çalışma yapmasının önemini vurgulayarak, dağıtılan koyun ve keçilerin üretici ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Törende konuşan Damızlık Koyun Keçi İzmir İli Başkanı Özen Türel de şöyle konuştu:



“Gurur duyuyorum ki, Türkiye’nin hiçbir yerinde, hiçbir şekilde, koşul aramadan bu kadar fazla dağıtım yapılmıyor. Bugün dağıtılan hayvanlar yavru verdiklerinde sayıları gittikçe katlanacak ve gerçekten ticari bir boyuta ulaşacak. Küçükbaş hayvanları alan arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu desteğin kıymetini iyi bilmeli, çünkü biz bu zamana kadar böyle bir destek görmedik” diye konuştu.



