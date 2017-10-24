İzmir, Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutlayacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla "Cumhuriyet'in kenti İzmir'de" yine çok renkli kutlanacak. Toplu ulaşımın "1 kuruş" olarak belirlendiği bu özel günde 350 metrelik Türk Bayrağı ile fener alayı yürüyüşü, özel ses-ışık gösterileri ve Funda Arar konseri ile bayram coşkusu doruğa çıkacak

İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım tarifesini “1 kuruş” olarak belirlerken, Cumhuriyet’in 94. yılını kutlamak için de renkli bir program hazırladı.



25 Ekim Çarşamba günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Mert’in konuşmacı olarak yer alacağı “Atatürk ve Cumhuriyet’e giden Süreç” konulu söyleşi ile başlayacak etkinlik programı, 28 Ekim Cumartesi akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki Cumhuriyet konseriyle devam edecek. Bodrum Oda Orkestrası, TOBAV ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle gerçekleştirilecek konserin Sanat Koordinatörlüğünü Numan Pekdemir üstlenirken, orkestrayı şef Nesrin Bayramoğulları yönetecek. Opera sanatçısı Altuğ Dilmaç'ın solist olarak sahne alacağı konser, halka açık ve ücretsiz olacak.







Yürüyüş, fener alayı ve konser



29 Ekim Pazar günü ise kutlama coşkusu sokaklara taşacak. İzmirliler saat 18.30’da Konak Pier önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar 350 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağı ile birlikte yürüyecek. Saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve Gündoğdu Meydanı’nda son bulacak fener alayına İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu çaldığı marşlar ile eşlik edecek. Fener alayına katılan vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılacak.



Gündoğdu Meydanı’nda kurulan dev ekranda “Cumhuriyet’in Işığında 29 Ekim Özel Gösterisi” sunulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kutlama konuşmasının ardından başlayacak senkronize ses ve ışık gösterisi ile Cumhuriyet coşkusu tüm İzmir’i saracak. Saatler 20.30’u gösterdiğinde ise sevilen sanatçı Funda Arar sahne alacak.





Bayrak asmayı unutmayın



Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı sürecinde İzmir'in kritik bir rol üstlendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere “Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine coşkulu katılım çağrısı” yaptı. Etkinliklere geniş katılım için toplu ulaşımı 29 Ekim Pazar günü "1 kuruşa" çektiklerini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bu büyük bayramı coşkuyla kutlayarak, etkinliklere katılarak, evlerimize ve iş yerlerimize bayraklarımızı asarak cumhuriyete sahip çıktığımızı, cumhuriyetten yana olduğumuzu güçlü bir şekilde hissettirmeliyiz” dedi.