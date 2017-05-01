İzmir'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var

İzmir'de 1 Mayıs etkinliklerinde eylem yapma hazırlığında olan 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 1 Mayıs nedeniyle polis operasyon yaptı. Alınan bilgiye göre mitingde eylem yapma hazırlığında olan terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı.



Polis 1 Mayıs nedeniyle birçok ilde alarmda. Bu illerden biri de İzmir. İzmir'de işçiler seslerini duyurmak için Gündoğdu meydanında miting yapacak. Polis de miting öncesi harekete geçti. İddiaya göre mitingde eylem yapma hazırlığında olan PKK ve MLKP üyelerini tespit eden polis 6 kişiyi de gözaltına aldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Terör örgütü PKK ve MLKP'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirdi. İşçi bayramı için düzenlenecek olan mitingde eylem hazırlığında olduğu belirtilen kişilerin bulunduğu adreslere baskınlar yapıldı. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da örgüte ait materyaller ele geçirildi.



Polis, gözaltına aldığı zanlıları ifadelerini almak amacıyla emniyete götürdü.