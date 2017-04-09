İzmir'de 3 fuar bir arada

Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir'de, ağaç işleme makineleri, mobilya yan sanayi ve orman ürünleri ile plastik ve ambalaj sektörlerinde ülkenin en büyük üretici ve ithalatçı markaları bir araya geldi.



İzmir'de ilk kez düzenlenen fuarların açılışında önemli bir sosyal sorumluluk projesi de başlatıldı. 1000 metrekarelik alana kurulan üretim bandında makineler, İzmir'de Çocuk Esirgeme Kurumları'nda kalan çocuklar için dolap üretmeye başladı.



Açıldığı günden bu yana dünyanın ve ülkenin en önemli fuarlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük en modern fuar alanı Fuar İzmir'de yine bir ilk gerçekleşti. Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları Derneği (AIMSAD) ve TÜYAP işbirliği ile İZWOOD 2017 Fuarı, İzmir 2017 Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi ile PlastPak İzmir 2017 fuarları, İzmir'de ilk kez Fuar İzmir'de açıldı. Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri, Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi ile Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarının katıldığı fuara, 62 şehirden ve 40 yakın ülkeden yaklaşık 40 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.



12 Nisan tarihine kadar sürecek fuarların açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, ağaç işleme makineleri ile mobilya ve orman ürünleri ve ahşap teknolojisi ile plastik sektörünün hızla geliştiğini belirterek, firmaların Ar-Ge çalışmalarında geri dönüşüme ve çevreye önem vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Makineler kimsesiz çocuklar için üretime geçti

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, endüstri fuarlarını İzmir'de ilk kez açtıklarını, bu fuarların diğer yıllarda İzmir'de daha da güçlenerek gelişeceğine inandığını belirtti. İzmir ve Ege Bölgesi'nin plastik ve ambalaj sanayisinde önemli bir pazar olduğunun altını çizen Ersözlü, fuara katılan firmaların bu pazardan pay almak istediklerini söyledi. Fuarda bir ilke imza atarak ağaç işleme makineleri bölümünde önemli sosyal sorumluluk projesini de hayata geçireceklerini ifade eden Ersözlü, 5 gün boyunca dolap üretip, üretilen dolapları Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün göstereceği yuvalara hibe edeceklerini ifade etti.

İstanbul'da bile yok

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Erol, sektörün şuanda Avrupa'da üçüncü sırada olduğunu, ithalatın ve ihracatın sürekli arttığını söyleyerek, İzmir'de olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Erol, fuar kapsamında İzmir'de bir ilke imza atarak Türkiye'deki 49 üniversiteden alanında uzman 79 akademisyenin katılacağı ağaç işleme teknolojisi üzerine seminer düzenleyeceklerini kaydetti. 60'ın üzerinde firmanın en son teknoloji makinelerini İzmir'de göstereceklerini vurgulayan Erol, "İstanbul'da göstermediğimiz hatlarımız şuan sizin emrinizde. En son teknolojilerini getirdiler. İstanbul fuarında bile bu kadar yok. Ben de bundan çok gurur duyuyorum" diye konuştu. Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (Ege Plasder) Başkanı Şenay Gencer, Ambal aj Sanayicileri Derneği Başkanı (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme Eğitim Vakfı ( PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanvekili Erdoğan Çiçekçi de bir konuşma yaparak üç ayrı iş kolunu bir araya getiren fuarın başarılı geçmesini diledi.