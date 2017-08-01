İzmir'de 33 polise FETÖ tutuklaması

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 36 polisten 33'ü tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenerek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevleri sırasında meslekten ihraç edilen emniyet personeline yönelik, geçen 20 Temmuz sabahı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aranan 49 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 36 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 33'ü 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.