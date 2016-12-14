İzmir'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bar kavgasında flaş gelişme!

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, doğum günü kutlanan barda 'Şarkı isteme' nedeniyle çıkan silahlı kavgada birisi polis 4 kişinin ölümünün şüphelisi olarak aranan 'Laz Cem' olarak tanınan Cem E., Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı. Yaklaşık bir aydır aranan Cem E.'nin üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi

Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir barda geçen 20 Kasım'da sabaha karşı meydana gelen olayda, barda doğum günü kutlayan Cem E., sahnedeki şarkıcıdan Volkan Konak'ın 'Aleni Aleni' adlı parçasını okumasını istedi. Başka bir masada arkadaşlarıyla oturan Halil Kaya da, Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısının söylenmesi için istekte bulundu. Ancak Cem E.'nin istediği 'Aleni Aleni' şarkısı söylendi. İddiaya göre bunun üzerine yerinden kalkan Halil Kaya, Cem E.'nin masasına gidip eğilip kulağına bir şeyler söyledi. Öfkeyle ayağa kalkan Cem E., üzerindeki tabancayı çekerek ateşledi. Bunun üzerine karşı taraf da tabancalarla ateş etmeye başladı.



4 KİŞİ ÖLDÜ



Silahların ateşlenmesinden sonra bar çalışanları ışıkları kapattı. Işıkların kapatılmasıyla birlikte karanlıkta 2 grup birbirlerine ateş etmeyi sürdürdü. Dehşet anlarının yaşandığı barda Halil Kaya'nın yanı sıra, İzmir Emniyet Müdürlüğü Motorize Timleri'nde görevli polis memuru Mustafa İnal, işletmeci Günay Kılıç, eğlenmeye gelen Sinem Alptuğ yaşamını yitirdi. Polis memuru Mustafa İnal'ın, arkadaşının doğum günü kutlaması için barda bulunduğu, Sinem Alptuğ'un 6 kişilik arkadaş grubuyla eğlenmeye geldiği, Günay Kılıç'ın ise olayın meydana geldiği barın işletmecisi olduğu belirlendi. Barda bulunan 16 boş kovan incelemeye alındı. Kovanların hangi silahlardan çıktığının araştırmasının sürdüğü ifade edildi.



GÜRCİSTAN SINIRINDA YAKALANDI



Olaydan sonra araştırmalarını tamamlayan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan sonra kaçan, 'Laz Cem' olarak tanınan Cem E.'yi aramaya başladı. Yaklaşık bir ay süren takip Gürcistan sınırında sona erdi. Artvin'den Gürcistan'ın Batum kentine geçmeye çalışan Cem E., polislerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı. İlk sorgusu yapılan Cem E.'nin İzmir'e gönderileceği açıklandı.