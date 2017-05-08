İzmir'de 522 suçlu yakalandı

İzmir'de geçen hafta yapılan uygulamalarda değişik suçlardan aranan 522 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş şube ekiplerince 1-7 Mayıs tarihlerinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 280 araç ile 382 motosiklet denetlendi ve 16 bin 171 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.



Kontroller sırasında değişik suçlardan aranan 522 kişi yakalandı. Motosikletlerden 15'inin çalıntı, 5'inin hacizli olduğu belirlendi, 3 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.



Yapılan çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 21 mermi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, esrar, bonzai gibi 649 gram uyuşturucu madde, 7 gram kokain, 16 gram eroin, 39 uyuşturucu hap, bin 84 paket kaçak sigara, 56 şişe kaçak içki ele geçirildi.