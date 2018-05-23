İzmir'de 6 evi soyan hırsızlar yakalandı

İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçelerindeki 6 evin kapı kilitlerini özel aparatla açtıktan sonra altın ve nakit para olmak üzere toplam 90 bin TL çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından kaçamadı. Kameraların görüntülediği ve Gürcistan uyruklu oldukları belirlenen 3 kişi, yakalanıp tutuklandı

Geçen nisan ayında Konak ve Karşıyaka'daki apartman dairelerinde peş peşe hırsızlıklar yaşandı. Toplam 6 evden yapılan hırsızlıkları inceleyen polis, daire kapılarının aynı yöntemle açıldığını belirledi. Hırsızlık yapılan apartmanlar ile yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Bürosu ekipleri, yöntemde olduğu gibi hırsızlığı yapanların da aynı kişiler olduğunu saptandı. Üç kişiden oluşan hırsızlık şebekesinin üyelerinden birisinin apartman önünde bekleyip gözcülük yaptığı diğer ikisinin ise dairelerin kapılarını özel aparat sayesinde açtıkları tespit edildi. Polisin incelemeleri sırasında hırsızların Gürcistan uyruklu oldukları ve kentteki otellerde ya da günlük kiralık evlerde kalıp izlerini kaybettirdikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri de belirlenen Gürcistan uyruklu V.M. (26), P.S. (28) ve M.G. (31) yakalandı. Hırsızlık şebekesi üyelerinin yakalandığı otel odasındaki aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ile kapı kilitlerini açmaya yarayan özel aparatlar ele geçirildi. Çete üyesi V.M.'nin hırsızlıktan kaydı olduğu, ayrıca İzmir 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı. Hırsızlık şüphelilerinden P.S.'nin geçen yıl kentteki 8 evden hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.