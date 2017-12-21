İzmir'de 7 erkek öğrenciye tecavüz iddiası!

İzmir Dikili'de bir özel erkek öğrenci yurdunda 7 öğrencinin cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi

İzmir'de 7 erkek öğrenciye tecavüz iddiası!

Olay İzmir'in Dikili İlçesi'nde bulunan özel bir erkek yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre bazı öğrencilerin aileleri çocuklarının yurtta cinsel istismara maruz kaldığını belirterek polise şikayette bulundu.

Polis konuyla ilgili çalışma başlatırken, yurt görevlisi Ö.F.'nin 7 erkek öğrenciye tecavüz ettiği iddia edildi. Ö.F. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #öğrenci #tecavüz
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