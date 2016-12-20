İzmir'de 8 esnafa daha FETÖ tutuklaması

İzmir'de FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması' operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 10'u daha adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İzmir merkezli iki ilde 2 Aralık günü düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması' üyesi oldukları iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden daha önce mahkemeye çıkarılan aralarında Tereci Gıda'nın sahibi Kenan Tereci ile Şirincan Restoran'ın sahibi Kenan Şimşek'in de bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kalan 18 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bayraklı Adliye Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2 kişi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Diğer 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Böylece bu operasyonda tutuklanan sayısı 15 oldu.