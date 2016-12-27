İzmir'de Alzheimer ile mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular’daki “Alzheimer ve Demans Merkezi”nde, çağın hastalığı Alzheimer’a karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Merkez, hastalar kadar ailelerine de yardım eli uzatıyor

Unutkanlık, kelime bulmada zorluk, kişilik değişiklikleri ve eşyalarını kaybetme gibi evrelerle başlayıp ilerleyen Alzheimer hastalığı tüm dünyada giderek artıyor. Ülkemizde yaklaşık 400 bin civarında Alzheimer hastası olduğu tahmin edilirken, İzmir’de bu rakam yaklaşık 8 bin civarında..



“Geçmişi ve anıları çalan hırsız” olarak tanımlanan ve giderek yaygınlaşan Alzheimer’a karşı son 3 yıldır yoğun bir mücadele başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve hasta yakınlarına yardımcı olmak amacıyla Üçkuyular’da açtığı “Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi”nde yardım elini uzatıyor.





Geçmişi ve anıları çaldırmıyoruz



Amaçlarının hastaların sosyal yaşantılarını kısıtlamamak, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve ailelerin yaşantılarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi Müdürü Sedat Önder, “2013 yılından beri bu merkezde Alzhıemer hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek için çabalıyoruz, onlara anılarını unutturmamak için çabalıyoruz. Kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısını da burada verdiğimiz için aileler merkezimize gönül rahatlığı içinde hastaları bırakabiliyorlar. Tüm çabamız, hastaların merkezimizden mutlu ayrılmasını sağlamak” diye konuştu. Hafızayı geliştirici tekniklerle oyun oynayarak, el becerisini geliştirebilecek resim boyama gibi aktivitelerle hastaların bilgilerini dinç tutmaya çalıştıklarının kaydeden Önder , “Nitekim bazı hastalarımız ilk geldiklerinde ismimizi hatırlamıyordu ancak şimdi sorduğumuzda hepimizi söylüyorlar. Merkezimize gelen hastalarımız memnun, aileler memnun. Biz bu zor süreçte sadece hastaya destek olmuyoruz; aynı zamanda ailelere de destek olarak onların yaşam standartlarını korumalarını ve sosyal hayattan kopmamalarını sağlıyoruz” dedi.



Hastalar da mutlu, aileler de..



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi’ni 7 ay önce keşfettiklerini ve hayatlarına büyük kolaylık getirdiğini ifade eden Önder Burçak, “Kayınbiraderim yaklaşık 10 yıl önce beyin kanaması geçirdi ve daha sonra da bu hastalığa yakalandı. Haftada 3 gün buraya gelerek sosyal aktivitelere katılıyor. Kötüye giden hastalığın bir şekilde durduğunu ve ileriye gitmesinin yavaşladığını gördük. Hem hastamız açısından hem de bizler açısından bu merkez çok büyük bir fayda sağladı. Önceden içine kapanık olan, yüzü gülmeyen kayınbiraderim, bu merkeze başladığından beri akşam eve geldiğinde yüzü gülüyor. Sabahları kalktığında merkeze gideceğini hissediyor ve sabırsızlanıyor. Çünkü buradaki aktivit eler onu hem mutlu ediyor hem de hastalığını ertelemeye yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.



Kapıya kadar servis var



Kısa bir süredir merkezden faydalandıklarını, buna rağmen ablasının bu merkeze gelmek için sabırsızlandığını söyleyen Fatih Eriş ise düşünceleri şöyle paylaştı:



“Ablam Alzheimer hastası ve 15–20 gündür Büyükşehir Belediyesi’nin Alzheimer ve Demans Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi’ne geliyor. Ve tabiri caizse, bu yere bağlandı. Burada çok mutlu. Örgü örüyor, şarkı söylüyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Merkezin hizmetleri bununla da sınırlı değil! Kapının önünden servis alıyor, kapının önüne kadar da bırakıyor. Merkez sadece ablama değil bana da faydalı oldu. Çünkü annem de ileri derecede Alzheimer hastası, ikisine birden bakmak çok zor oluyordu; o yüzden bu merkez yükümüzü bir nebze de olsa hafifletti.”





Uzman ekip işbaşında



Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu’nun büyük desteğiyle, 2013’te Üçkuyular’da hizmete alınmıştı.



1. evre Alzheimer veya hafif Demans hastası olan; yeme, içme, tuvalet gibi günlük yaşam faaliyetlerini sürdürenlerin kabul edildiği merkez, hafta içi saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Müdür, uğraş terapisti, hemşire, 2 sorumlu ve 2 tane hasta ve yaşlı bakım elemanının görev yaptığı merkezden, haftanın iki veya üç günü yararlanılabiliyor. Zorlu bir süreçten geçen Alzheimer hastalarının yakınlarına da hayatı kolaylaştırabilmek için danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezden yararlanmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veya İnönü Caddesi No: 817 Kat: 1 / Üçkuyular adresine dilekçe ile başvurabiliyor. Merkezin telefon numarası ise 285 07 79.