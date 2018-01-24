İzmir'de çocuklar soluğu buz pistinde aldı

Yarı yıl tatilinde öğrencilere kapılarını açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu, adeta çiçek tarlasına döndü. Ücretsiz seanslarda buz pateninin püf noktalarını öğrenen çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yıl önce Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı ve "Türkiye’nin en modern buz sporları tesisi" niteliğini elinde bulunduran İzmir Buz Sporları Salonu, sömestr tatiline giren öğrencilerin ilgi odağı oldu. Karlı günleri çok nadir yaşayan İzmirli minikler ve gençler. tatilde buz keyfi yaşamak için soluğu Bornova'daki buz pistinde aldı. Büyük ilgiden dolayı Buz Sporları Salonu’na girişte uzun kuyruklar oluşurken, buzda kayma sırası gelen gençler tatilin keyfini doyasıya yaşadı. Bazılarının ayakta durmakta bile zorlandığı pistte kimi çocuklar ise adeta şov yaptı.





Ücretsiz hizmet



Yarı yıl tatilinin ilk 4 gününde 1.800 öğrencinin yararlandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu, hafta içi 13.00-15.00, hafta sonu ise 13.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor. Sabah 09.00 ile 13.00 arasında ve 16.00'den sonra ise salonda Büyükşehir Belediyesi'nin Buz Pateni, Buz Hokeyi, Senkronize Kulüp sporcuları ile engelli vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinde yer alan erişimi kısıtlı çocukların antrenmanları gerçekleştiriliyor.



