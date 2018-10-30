İzmir'de cumhuriyete yakışır kutlama

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl kutlamaları, hafızalardan silinmeyecek bir finale sahne oldu. 350 metrelik Türk bayrağını "kutsal bir emanet gibi" özenle taşıyan İzmirlilerin heyecanı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fener alayı, ışık gösterileri ve sevilen grup MFÖ konseriyle doruğa ulaştı

Cumhuriyet'in kenti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 95. kuruluş yıldönümü etkinlikleri büyüleyici finalle son buldu. Gece geç saatlere kadar süren ve sokaklara taşan Cumhuriyet kutlamaları, fener alayı yürüyüşü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve toplumun her kesiminden binlerce İzmirli, kol kola girerek marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. İzmirliler, 350 metrelik Türk Bayrağını "kutsal bir emanet" gibi özenle tutarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da çaldığı marşlarla yürüyüşe eşlik etti. Geceye görkemli havai fişek ve ışık gösterileri damga vurdu. Birin ci Kordon, Türk bayrakları ile kırmızıya boyandı. Gündoğdu Meydanı’nda İzmirliler büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek uçmayı sağlayan flyboardlar ise Gündoğdu sahilindeki ışıklı gösterileriyle nefesleri kesti.

İstanbul Lisesi’ndeki olaya tepki

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev sahnede İzmirlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bugünlerde çok daha kenetlenmeniz gerek. Bütün Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, demokrasiden yana olan, insan haklarından yana olanlar birleşmek zorundadır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Babam 1930’lu yıllarda Cumhuriyet’ten önce doğdu. İstanbul Lisesi mezunudur. Bu lise Türkiye’ye birçok önemli insanı yetiştirdi. Ancak iki gün önce İstanbul Lisesi’nde İzmir Marşı söylendiği için bir kız bir erkek öğrenci dövülmüştür. O müdürü ve o zihniyeti kınıyorum. O müdüre o gücü zihniyeti lanetliyorum. İzmir adına, ülkem adına, Atatürk adına lanetliyorum. Ülkemiz böyle öğretmenlere layık değildir. Biz Atatürkçü nesiller yetiştirerek aklın ve bilimin ışığında Ulu Önderimiz’in gösterdiği ışıkta yürüyeceğiz. Bunu İstanbul Erkek Lisesi müdürü de engelleyemez hiçbir kimse de. Biz kadınıyla erkeğiyle, çocuğu genciyle emanete sahip çıkacağız. Bugün bağımsız yaşayabiliyorsak, hepsini Atatürk&rs quo;e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmadan mücadele etmek zorundayız. Emperyalist güçler bu güzel ülkemizi hem ekonomik hem de siyasi olarak zapt etmektedir. Atatürk ilke ve inkılapları için hepimizi mücadeleye çağırıyorum . "

En büyük onur

15 yıllık belediye başkanlığı görevi süresince İzmirlilerin kendisine büyük bir onuru yaşattığını da ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, “ Bu onur bana yeter. Sizlere teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Nice Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında görüşmek dileğiyle” diye konuştu.



MFÖ İzmirliler için söyledi

Başkan Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçılar Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan müzik grubu MFÖ, konserine ‘Ele Güne Karşı’ şarkısıyla başladı. MFÖ, “Yaşasın Cumhuriyet!" diye İzmirlilere seslendi. ‘Ah Bu Ben’, ‘arı Laleler’, ‘Sakın Gelme’, ‘Buselik Makamına’, ‘Yaşın 19’ gibi sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, İzmir'deki Cumhuriyet kutlamalarına ayrı bir renk kattı.