İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat şube ekiplerinin de desteğiyle kent merkez ve Bergama ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen materyaller ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir deaş
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