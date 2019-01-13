İzmir'in Urla, Karabağlar, Torbalı, Bayraklı, Bayındır, Çiğli, Gaziemir, Kiraz, Konak ve Tire ilçelerinin bazı kesimlerine elektrik verilemeyecek.
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak.
13 Ocak Pazar günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri şöyle:
URLA
2202, 2211, 2212, 2213, 2216 sokaklar i̇le 2043, 2200, 2203, 2205 sokakların bi̇r bölümü
Saat 13.00-17.00
TORBALI
Ayrancılar Mahallesi̇ 158/1,160,139 Sokakları
Saat 10.00-13.00
BAYRAKLI
1620/4, 1620/412, 1620/419, 1620/421, 1620/422, 1620/423, 1620/424, 1620/425, 1620/428, 1620/433, 1620/434, 1620/436, 1620/437, 1620/442, 1620/443, 1620/450, 1620/459, 1620/478, 1620/494 SOKALAR VE CİVARI
Saat 09.30-16.00
BAYINDIR
Kızılkeçili Mahallesi tamamında
Saat 09.00-17.00
ÇİĞLİ
8780/2-8780/22-8780/21-8780/26-8780/1-8786/16-8786/6-8786/25-8786/21-8786/23- 8786/28 sokaklar ve ci̇varı
Saat 09.00-17.00
GAZİEMİR
Beyaz evler maḣ, 6. sanayi̇ si̇tesi̇ i̇çi̇, 573, 574, 577 sokaklar ve ci̇varı
Saat 09.00-17.00
KARABAĞLAR
Karabağlar Mahallesi, Yeşillik Caddesi̇-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4013/1,2-4016-4016/1 sokaklar ve ci̇varı
Saat 09.00-17.00
KİRAZ
Mersi̇nli̇dere Mahallesi, Merkez, Kınaylar, Gari̇pler, Kırkoçlar Sokaklar ve ci̇varları
Saat 09.00-17.00
KONAK
Mersi̇nli̇ Mahallesi̇, 2821-2822-2823-2825-2826-2838-2839-2840 sokaklar ve ci̇varı
Saat 09.00-17.00
TİRE
İpekçiler Mahallesi, Güçlüler, Çıraklar, Sanatkârlar, şçiler caddeleri, Şehit Mehmet Çoban Bulvarı, Kendir Lonca Geçidi, Emek Sokak ve civarı
Saat 09.00-17.00