İzmir'de elektrik kesintisi

İzmir'in Urla, Karabağlar, Torbalı, Bayraklı, Bayındır, Çiğli, Gaziemir, Kiraz, Konak ve Tire ilçelerinin bazı kesimlerine elektrik verilemeyecek.

İzmir'de elektrik kesintisi
13 Ocak 2019 Pazar 11:22

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak.

13 Ocak Pazar günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri şöyle:

URLA

2202, 2211, 2212, 2213, 2216 sokaklar i̇le 2043, 2200, 2203, 2205 sokakların bi̇r bölümü

Saat 13.00-17.00

TORBALI

Ayrancılar Mahallesi̇ 158/1,160,139 Sokakları

Saat 10.00-13.00

BAYRAKLI

1620/4, 1620/412, 1620/419, 1620/421, 1620/422, 1620/423, 1620/424, 1620/425, 1620/428, 1620/433, 1620/434, 1620/436, 1620/437, 1620/442, 1620/443, 1620/450, 1620/459, 1620/478, 1620/494 SOKALAR VE CİVARI

Saat 09.30-16.00

BAYINDIR

Kızılkeçili Mahallesi tamamında

Saat 09.00-17.00

ÇİĞLİ

8780/2-8780/22-8780/21-8780/26-8780/1-8786/16-8786/6-8786/25-8786/21-8786/23- 8786/28 sokaklar ve ci̇varı

Saat 09.00-17.00

GAZİEMİR

Beyaz evler maḣ, 6. sanayi̇ si̇tesi̇ i̇çi̇, 573, 574, 577 sokaklar ve ci̇varı

Saat 09.00-17.00

KARABAĞLAR

Karabağlar Mahallesi, Yeşillik Caddesi̇-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4013/1,2-4016-4016/1 sokaklar ve ci̇varı

Saat 09.00-17.00

KİRAZ

Mersi̇nli̇dere Mahallesi, Merkez, Kınaylar, Gari̇pler, Kırkoçlar Sokaklar ve ci̇varları

Saat 09.00-17.00

KONAK

Mersi̇nli̇ Mahallesi̇, 2821-2822-2823-2825-2826-2838-2839-2840 sokaklar ve ci̇varı

Saat 09.00-17.00

TİRE

İpekçiler Mahallesi, Güçlüler, Çıraklar, Sanatkârlar, şçiler caddeleri, Şehit Mehmet Çoban Bulvarı, Kendir Lonca Geçidi, Emek Sokak ve civarı

Saat 09.00-17.00

Etiketler; #izmir #urla #karabağlar #torbalı #bayraklı #bayındır #çiğli #gaziemir #kiraz #konak #tire #elektrik kesintisi
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