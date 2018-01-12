İzmir'de firariyi kovalayan polis, silahının ateş almasıyla yaralandı!

İzmir Bornova'da bir polis, cezaevi firarisini kovalarken düştü. Polis, o sırada ateş alan tabancasından çıkan mermiyle yaralandı

Olay dün sabah saatlerinde Bornova İlçesi'nde meydana geldi. Hakkında akaryakıt suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Ömer Katı'nın teyzesinin evinde olduğu tespit edildi.



Katı'nın teyzesinin evine giden ekipleri gören Katı, evin arka tarafında bulunan istinat duvarını aşarak kaçmak istedi. Bunu gören 45 yaşındaki polis memuru K.T. de Katı'nın tırmandığı duvara tırmanmak isterken düştü.



Düşmenin etkisiyle polis memuru K.T.'nin tabancası ateş aldı. K.T., boğazından giren merminin çenesinden çıkmasıyla yaralandı.



Olay hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurunun hayatin tehlikesinin bulunmadığı, sol gözünün ağır hasar gördüğü öğrenildi.



Öte yandan firari Katı, diğer polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.