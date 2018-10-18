İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü görüntülendi

İzmir'in Menderes ilçesinde 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastanedeki tedavisinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi. Yılmaz, gazetecileri fark edince yüzünü şapkayla kapatmaya çalıştı

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü görüntülendi
18 Ekim 2018 Perşembe 10:44

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyonun yoldan çıkarak sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ilk ifadesinde, "Göçmenleri Söke'de yoldan aldım. Bir araç sıkıştırdı, fren boşaltı dereye uçtuk" dedi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #göçmen #kaza #kamyon #devrildi #sürücü
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