İzmir'de hırsızlık. 15 bin TL'lik sigarayı çaldılar

İzmir Kemalpaşa'da bir markete giren 3 hırsız, 15 bin TL'lik sigaraları alıp kaçtı. Hırsızlar, işyerinin kamerasına ise takıldı.
Olay Kemalpaşa İlçesi'nin 8 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre kar maskeli ve elleri eldivenli üç kişi, 24 Nisan günü saat 03.45 sıralarında mahalledeki markete gitti. Bir kişi gözcülük yaparken, diğer iki kişi ise marketin kepengini kırdı ve daha sonra da levye yardımı ile kapıyı açtı.
Daha sonra ellerinde bulunan çöp poşetlerine sigaraları dolduran hırsızlar, kasada bulunan 500 TL'yi de alıp kayıplara karıştırlar.
Hırsızlık ise işyeri sahibinin sabah marketine gelmesi ile ortaya çıktı. 47 yaşındaki Fevzi Gülbaşı, kepengin kırık, kapının da açık olduğunu görünce hemen durumu polise haber verdi.
Polis, olay yerine gelince hemen işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis daha sonra da hırsızları aramak için işe koyuldu.
15 bin TL değerindeki sigarayı çaldılar
Hırsızlıkla ilgili açıklama yapan işyeri sahibi Gülbaşı, ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi. İşyerine geldiğine kapının ve kepengin açık olduğunu anlatan Gülbaşı, hırsızların 15 bin TL değerindeki sigarayı ve de 500 TL parayı çaldığını anlattı. Hırsızların güvenlik kamerasına da yakalandığını anlatan Gülbaşı, hırsızların görüntülerde çok rahat olduğunu söyledi. Eldiven kullanıldığı için parmak izin bulunmadığını anlatan Gülbaşı, bütün yatırımının gittiğini söyleyerek, hırsızların biran önce yakalanmasını istedi.