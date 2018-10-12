İzmir'de iki eşcinsel erkek evlendi

Türkiye'de yasal altyapısı olmamasına rağmen eşcinsel iki erkek, tuttukları düğün salonunda formaliteden evlendi. Çifti, arkadaşları yalnız bırakmadı

12 Ekim 2018 Cuma 10:39

İzmir'de eşcinsel iki erkek, Türkiye'de yasal altyapısı olmamasına rağmen tuttukları düğün salonunda formalite bir evlilik yaptı. Bu ilginç anlarda çifti, arkadaşları yalnız bırakmadı.

Çift, dans pistine el el yürüdü ve çalan duygusal müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Çiftin beyaz takım elbise giyerek uyum sağlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

DÜĞÜNE GELENLER ALKIŞLARLA KARŞILADI

Dans esnasında çiftin yakınları, ıslık ve alkışlarla çifte destekte bulundu. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Etiketler; #izmir #izmir eşcinsel evlilik #iki erkek izmirde evlendi
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Ece06 - 2 saat önce
umarım yakında yasal haklarını da alabilirler . Lut kavmi iki erkek sevişiyor diye helak edilmedi . Önce okuyun sayın cahiller. Araştırın .
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JÖN TÜRK - 6 saat önce
TEBRİKLER!
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