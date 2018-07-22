İzmir'de imar barışına 200 bin başvuru

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, imar barışı ile mülkiyet sorununun ortadan kalktığını belirterek, İzmir'deki başvuruların sayısının 200 bine yaklaştığını söyledi

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından İzmir'de inşaat sektöründe ve konut satışlarında bir canlanma olduğunu ifade eden Ak Parti İzmir Milletvekili ve inşaat mühendisi Necip Nasır, piyasalara rahatlık geldiğini savundu. Ülke genelinde sağlıklı konut oranının yüzde 15 düzeyinde olduğunu belirten Nasır, kentsel dönüşüm sürecinin bundan sonraki dönemde daha da hızlanacağını belirterek, "Seçimlerin yaklaşması iş dünyasında tedirginlik yaratıyordu. Haziran ayında konut satışı arttı. İmar barışının çıkması ile çok önemli sorunlar giderilmiş olacak. Çünkü Türkiye'de konutların yüzde 85'inin dönüşüm ihtiyacı var. 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasasının eksikleri vardı. Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri iptal ederek iyileştirmeler yaptı. Bakanlığın yaptığı yeni düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Kentsel dönüşüm daha da hızlanacak" dedi.

'BELEDİYELERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI'

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin mülkiyet sorunu olduğunu ifade eden Necip Nasır, geçmişte imar affı kapsamına alınmış ancak mülkiyet sahibi olduğunu ispat edemeyen gecekondu sahiplerinin bulunduğunu dile getirdi. Nasır, şöyle konuştu:

"Yasalar yerel yönetimlerin planlama yapma imkanını kısıtlıyordu. Geçmiş yıllarda sosyal, siyasal, ekonomik nedenlerle doğudan batıya göç yaşandı. Barınma hakkı için hazine arazileri üzerinde gecekondular türedi. Nüfusun çoğalmasıyla kat üstüne kat çıkıldı. Yerel yöneticilerin bu yapıları yıkmaları mümkün değildi. İmar barışı ile bu mülkiyet sorunu ortadan kalktı. İzmir'de imar barışına müracaatlar 200 bine yaklaştı. Ekim 2017'de çıkarılan planlı alanlar imar yönetmeliği yetkilerin birçoğunu yerel yönetimlere bıraktı. Ama belediyelerin önünde mülkiyet sorunu vardı, bu engel kalktı. İlk yasama meclisinde yeni kentsel dönüşüm yasası çıkabilir. Artık planlamanın önündeki sorunlar da ortadan kalkacak."

'ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDE ENGEL KALMAYACAK'

İzmir'de alt ve üst ölçekli planlamaların birbirine uyumlu olmadığını savunan Ak Parti Milletvekili Nasır, şehrin gelişiminin engellendiğini öne sürdü. İmar barışı ile daha hızlı yol alınacağını anlatan Nasır, "İmar barışından elde edilecek gelirin büyük bölümü yeni kentsel dönüşüm yasasında bir fon olarak kullanılacak. Belediyelere kentsel dönüşüm yapmaları halinde devlet inşaat süresinde sıfır faizli kredi imkanı tanıyacak. Belediyelerin çözüm üretmelerinin önünde hiçbir engel kalmayacak" dedi.

'DEVLET, BABANIN OĞLUNA YAPMADIĞINI YAPTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari çağrısının ardından planlı alanlar imar yönetmeliğinin çıktığını belirten Necip Nasır, şunları ifade etti:

"Bakanlık kırmızı çizgiler koydu. Buna göre yüksek yapılı binalar yapılması için ona uygun çok geniş araziler bulunması gerekir. Devlet imar uygulamalarında vatandaşın beyanını esas aldı. Zaten bakanlıkta noktasal olarak mahalle ve sokak bazında uydu görüntüleri var. Hangi binanın kaç katlı olduğu görülüyor. Devlet, babanın oğluna yapmadığını yaptı, vatandaşıyla barıştı. Göç vatandaşın suçu değildi. Eğitim ve sağlık sosyal bir haksa barınma da doğal bir talep. Koşullar göçü zorunlu kılmışsa barınmak hakkınız. Yıllarca evi yıkılacak korkusuyla yaşayanlara kredi imkanları sunuldu. Gecekonduda yaşayan vatandaşlar istimlak durumunda arsa bedeli ödeyemiyordu, binası yıkılıyordu, moloz bedeli alamıyordu. Şimdi arsa ve bina vatandaşın oldu. Bu kanun devrim niteliğinde bir kanun. Türkiye'nin büyük bir sorunu çözüldü."

İZMİR'DE PLANSIZLIK SORUNU

Otopark yönetmeliği ile ilgili uygulamada bazı sorunlar olduğuna dikkat çeken Nasır, daha önceki yıllarda belli kriterler sağlanamayınca belediyelere otopark bedeli yatırıldığını söyleyerek, "Belediyeler paraları aldı, ancak gerektiği şekilde harcayarak otopark yapmadılar. Yeni yönetmelik bunun sıkı takipçisi olacak. Güçlü hükümet sisteminde bürokrasi kalkıyor, hızlı hareket edilecek. Bütün illere bütüncül planların yapılmasıyla ilgili süre verilmeli. Süresinde planlama yapılmadığı taktirde bakanlık yetkili olacak. İlçe belediyeleri büyükşehir sınırları içinde işlevsiz kalabiliyor. İzmir'deki en büyük sorun plansızlık" dedi.

'2019 İZMİR İÇİN GÜZEL OLACAK'

İzmir silüetinin güzelleşmesi için belediyelere büyük görev düştüğünü dile getiren Nasır, 2019'da yapılacak yerel seçimleri hatırlatarak partisinin belediye başkan adayları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Henüz belediye başkan adayı olarak ön plana çıkan bir isim yok. Ak belediyeciliğin tüm Türkiye'de nasıl yapıldığı biliniyor. Mevzuata hakim, vizyonu olan, çözüm üreten bir adayımız olacak. Partimizde görevler verildiğinde sorumluluk alan kişi başarılı olmak zorundadır. O şuurla görevi alır. Ben inanıyorum ki 2019 İzmir için güzel olacak."