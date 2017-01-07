İzmir'de kar etkili oldu. Belediye yolları açmak için çalışma başlattı

Gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç bölgede 7 kar küreme ve tuz serim aracı, 18 greyder, 15 kamyon, 8 hizmet aracı ve 155 kişiden oluşan tuzlama ekibiyle 100’e yakın mahallede çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Kışın en soğuk günlerinin yaşandığı ve kar yağışının beklendiği İzmir’de, vatandaşların mağdur olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi günler öncesinden önlemlerini aldı. Kar yağışından etkilenecek 40 noktada konuşlanan ekipler, kar yağışının başlaması ile birlikte özellikle kentin yüksek bölgelerine müdahale etmek üzere gece alarma geçti. Bazı noktalarda kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açan Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor.



Yollar açılıyor, tuzlama yapılıyor



Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede 7 adet kar küreme ve tuz serim aracı, 18 adet greyder, 15 kamyon, 8 hizmet aracı ve 155 kişiden oluşan tuzlama ekibiyle çalışıyor. Ekipler, Menemen’de Çukurköy, Seferihisar’da Bademler, Tire’de Dallık, Canbazlı, Ödemiş’te Gölcük, Horzum, Artıcak mahallelerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını tamamladı.



Bornova’da Atatürk Mahallesi, Evka – 4, Homeros Vadisi, Evka -3, Buca’da Gültepe, Toros, Karabağlar’da Kavacık, Tırazlı, Limontepe, Yeşilyurt Polis Karakolu çevresi, Esendere Çamlık Caddesi, Afet Evleri, Konak’ta Çınartepe Dicle Caddesi, Buca’da Evka-1, Uzundere TOKİ konutları bölgesi, Narlıdere’de 1. İnönü, Arıkent, Narbel, Atatürk Mahallesi, Çiğli’de Evka-5, Evka -6, Güzelbahçe Payamlı, Bayraklı Doğançay Sancaklı, Onur Mahallesi Körfez Evleri, Kemalpaşa’da Ovacık, Bayramlı, Menderes’de Efemçukuru, Urla’da Yağcılar, Karaburun’da merkez, Mordoğan, İncecik, Eylemocağı, Kösedere, Yaylacık ve Ovacık, Menemen’de Karaorman, Atatürk Mahallesi, Seferihisar Çamtepe, Bayındır Sarıyurt, Kızılkeçili, Beydağ Eğrid ere, Çamlık, Erikli, Ovacık, Adaküre, Beyköy, Kiraz Dokuzlar, Bahçelerararası, Cevizli, İğdelig, Olgunlar, Ödemiş Hacıhasan, Yılanlı, Bıçakçı, Bozdağ kayak merkezi, Artıcan, Subatan, Tire’de Dallık, Yamandere, Canbazlı, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere, Toparlar, Bergama’da Yuntdağı, Göçbeyli, Dikili’de merkez, Çandarlı, Çağlan, Samanlık, Yenice, Kıroba, Kocaoba, Mazılı, Alacalar, Denizköy, Kınık Çanköy, Karadere, Arpadere, Büyükoba’da tuzlama ve yol açma çalışmaları devam ediyor.



