İzmir'de kırmızı bayrak sayısı 45'e yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan ve engellilerin yaşamını kolaylaştıran mekan ve araçlara yönelik olarak Türkiye’de sadece İzmir’de dağıtılan “Kırmızı Bayrak”ların sayısı 3.5 yılda 45’e ulaştı

Türkiye’de ilk ve tek olarak İzmir’de hayata geçirilen ‘Kırmızı Bayrak’ uygulaması, kentte giderek yaygınlaşıyor. 2014 yılı başında engelli vatandaşların erişimine uygun mekanların sayısının artırılması hedefiyle başlatılan uygulamayla “Kırmızı Bayrak” alan kurumların sayısı 3,5 yıl içinde tam 45'e ulaştı. Aliağa Devlet Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile hizmete giren Bergama Kültür Merkezi ve Zafer Katlı Otoparkı ile Bergama Belediyesi’nin engelsiz taksi aracı “Kırmızı Bayrağı” almaya hak kazanan yeni yerler oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri “Kırmızı Bayrak” uygulamasının ENGELSİZMİR 2013 Kongresi’nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu hatırlatarak, engellilerin kamusal alanlara erişebilirliğinin artmasının önemini vurguladı. Yetkililer, İzmir’deki tüm kurum ve kuruluşlara uygulamaya katılarak kırmızı bayraklarını dalgalandırma çağrısında bulundu.





Büyükşehir ve kurumları öncü

Kırmızı Bayrak Komisyonu'nda kimler var?

Kırmızı Bayrak nasıl alınıyor?

Yıldızlar neyi temsil ediyor?

İşte İzmir'in gurur tablosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kırmızı Bayrak” alan kurum ve kuruluşları arasında İzmir Metro A.Ş, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli hizmet araçları, ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler ve Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı üst geçitler ile Grand Plaza Genel Müdürlüğü’ne bağlı kafe ve restoranlar, İZDENİZ A.Ş’ye bağlı iskeleler, yolcu ve arabalı vapurları bulunuyor.Engellilerin kent içindeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları teşvik amacıyla başlatılan uygulamada, kırmızı bayraklar, farklı kurum temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon tarafından veriliyor. Kırmızı Bayrak Komisyonu’nda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İzmir Kent Konseyi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği temsilcileri ile ortopedik, görme ve işitme engelliler ile ilgili faaliyet gösteren dernek temsilcileri yer alıyor.“Kırmızı Bayrak” almak için öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na yazılı olarak başvuru yapılır. Komisyonu üyeleri arasından belirlenen Denetleme Komitesi, hazırlanan tespit formları ile birlikte yerinde denetleme yapar ve raporunu komisyona sunar. Komisyon tespit formunda aranan erişilebilirlik özeliklerinin niteliğine ve sayısına göre talebi yapan kuruma “Kırmızı Bayrak” verilip verilmeyeceğine karar verir. Olumlu verilen karar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayından sonra kesinleşir ve ilgili kuruma “Kırmızı Bayrak” verilir.“Kırmızı Bayrak”, 1, 2 ve 3 yıldızlı olmak üzere üç kategoride veriliyor. 1 yıldız erişilebilirlik konusunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az yüzde 60’ını, 2 yıldız en az yüzde 75’ini sağlayan, 3 yıldız ise belirtilen kriterlerin en az yüzde 90’ını sağlayan kamuya açık faaliyet gösteren açık veya kapalı mekanlara ile ulaşım araçlarına verilen “Kırmızı Bayrak”ı temsil ediyor.İzmir’de 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak alan kurum ve kuruluşlar şunlar: İzmir Metro A.Ş, Torbalı Belediyesi-Engelsiz Yaşam Parkı, Bayraklı Belediyesi - Engelli Hizmet aracı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler, DEÜ Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi, Koçtaş Bornova Şubesi, Renaissance İzmir Otel, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 adet Yolcu Vapuru, İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 Adet Arabalı Yolcu Gemisi, Narlıdere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Dikili Devlet Hastanesi, Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Aliağa Devlet Hastanesi .