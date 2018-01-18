İzmir'de Kordon neden sular altında kaldı?

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan fırtınadan dolaylı Kordon'da denizle karanın birleşmesi, kentteki birçok kişinin zihnine 'tsunami', 'gel-git' gibi olayları getirdi. Konuyla ilgili uzmanından açıklama geldi

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı. Taşma nedeniyle Alsancak'ın sahil kısmı tamamen sular altında kaldı. Denizin neden taştığı sorusuna ise Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, yanıt verdi. Yaşanan olayın rüzgardan kaynaklı deniz kabarması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rüzgarın sürekli aynı yöne esmesi suyu bir yere yıkabiliyor. Belli yönde çok uzun süre rüzgar eserse bu durum yaşanabilir. Havuzda bile rüzgarın aynı yönde esmesi bir yönde birikmeye neden olur. Körfezi de havuz gibi düşündüğümüz zaman poyraz suyun kıyıya doğru yığma yapmasına neden oldu. Suyun yükselme nedeni tamamen rüzgar kaynaklı, tsunami ya da gel git kaynaklı değil. Tsunaminin nedeni depremlerdir. Deprem olacak ki o dalga yaratsın sonrasında da su baskını olsun. Ancak böyle bir depremden söz edemiyoruz. Gel git olayı da Türkiye'de etkili olan bir durum değil o daha çok okyanuslarda olur."