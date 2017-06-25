İzmir'de meydanlar ve yollar tenha, sahiller ve havuzlar doldu

İZMİRLİLER Ramazan Bayramı tatilini değerlendirerek tatil beldelerine akın edince, şehrin meydanları boş kaldı

Dört günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendiren İzmirliler, deniz kenarlarına akın etti. Kent merkezinde normal şartlarda hafta sonu kalabalık olan meydanlarda kimsenin bulunmaması dikkat çekti. Gündoğdu Meydanı tamamen boşken, İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı'nda ise kuş yemi satanlar ile çarşı iznine çıkan askerler vardı. Kuş yemi satarak geçinen 67 yaşındaki Ahmet Şahin, "Ben bayram süresince burada olacağım. Sabahtan bu yana 13 bardak kuş yemi sattım. Her bardağın üzerine de bir bayram şekeri koyuyorum. İzmirlilerin ve Türkiye'nin bayramı kutlu olsun" dedi.Erken saatlerden itibaren bunaltıcı sıcak havanın etkisinde olan İzmir'de, çocuklar ise etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilip, Konak Meydanı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen havuza girip serinledi.İzmirlilerin hafta içinde, tramvay çalışmalarının etkisiyle trafik çilesi yaşadığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ise belediye otobüsleri ve resmi araçların dışında araç olmaması dikkat çekti. Kentteki diğer cadde ve bulvarların da boş olduğu gözlendi.