İzmir'de organ bağışına bisikletli destek

İzmir Sağlık Müdürlüğünce, Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında düzenlenen "Organ Bağışı Farkındalık Bisiklet Turu"na yüzlerce bisikletçi katıldı

Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen bisiklet kulüpleri üyeleri ve halk, organ bağışı standında bilgi aldı, bazıları organ bağışında bulundu. Bisikletçiler, etkinliğe katılan 2 yaşındaki Kartal Güney'le hatıra fotoğrafı çektirdi.

Grup, üzerinde "Organ bağışında el ele" yazan bisikletleriyle Alsancak Gündoğdu Meydanı'na doğru hareket etti.

Karşıyaka Sahili ve Anadolu Caddesi üzerinden Konak'a gelen yüzlerce bisikletçiye çevredekiler alkışlayarak ve korna çalarak destek verdi.

Motosikletli polisler, etkinlik boyunca güvenlik önlemi aldı.

"Organ bağışında İzmir lider"

İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özgür Sönmez, organ bağışı konusunda İzmir halkının çok duyarlı olduğunu, hem bağış hem de farkındalık etkinliklerine yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

Organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını aktaran Sönmez, "Ülkemizde 25 binin üzerinde hastamız organ nakli olmayı bekliyor. Bunların çoğunluğu böbrek nakli olmayı bekleyen hastalar. İzmir organ bağışı konusunda lider, 60 bine yakın organ bağışında bulunan vatandaşımız var ama bu rakam da yetmiyor." dedi.

Yeğenine karaciğer dokusunu veren Polat da sürüşe katıldı

Etkinliğe katılan Cemil Polat da 9 yaşındaki yeğeni Onur Toprak Songur'a 6 aylıkken karaciğer dokusunu verdiğini söyledi.

Her yıl bu etkinliğe katıldığını anlatan Polat, "İnsanların organ nakli ve bağışı konusunda bilgilenmesi için böyle etkinlikler daha çok yapılmalı. Herkes organ bağışında bulunmalı." dedi.

Bisiklet turuna katılan 76 yaşındaki Oktay Toygar ise organ bağışının toplumun tüm kesimlerine anlatılması gerektiğini ifade etti.