İzmir'de sağanak yağış. Peki yağmur ne zaman kesilecek?

İzmir'de iki gündür sağanak yağışın etkisi altında. Vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor

İzmir'de iki gündür sağanak yağış etkili oluyor. Dün başlayan yağmur bugün de etkisini göstermeye devam edecek. Dışarıya çıkmak durumunda kalan vatandaşlar da yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor.



Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için dizlerine kadar naylon poşet geçirdiği gözlenirken, bazı vatandaşlar ise göllenmiş suyun üzerinden atlamak durumunda kaldı.





Bugün de vatandaşlar yağmurun etkisi ile başetmek durumunda. Çünkü yağmur bugün de etkisini sürdürürken, pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Pazar günü İzmir'de sıcaklık en yüksek 11 derece olarak ölçülecek.



Pazartesi günü de İzmirli güneşi görecek. Pazartesi günü bulutsuz güneşli bir hava etkili olurken sıcaklık ise en yüksek 13 derece olarak ölçülecek.



Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü ise yine yağmurlu günler İzmirlileri bekliyor.