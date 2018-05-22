İzmir'de sokak iftarı

Toplumun farklı kesimlerini Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk kez bu yıl "sokak iftarı" etkinliği başlattı. İlk buluşmayı Bornova Ümit Mahallesi 7324 Sokak'ta gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu "gönül sofrası"nda 320 kişiyi ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan'ın evsahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve eşi Hikmet Atila ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı. İftar alanındaki çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve macun dağıtıldı. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yapan Dr. Sırrı Aydoğan, “Gerginliklerin, çatışmaların giderek arttığı günümüz dünyasında herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey budur; birlik ve beraberliktir. Tüm dualarımız barış ve huzur için" diye konuştu.