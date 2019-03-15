İzmir'de son 16 yılda 28 baraj ve 8 gölet inşa edildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yazılı açıklamasında, DSİ'nin, yaptığı yatırımlarla İzmirlilere içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ettiğini belirtti.

Bölgedeki su yapılarını artırarak tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlardan birisi de Ödemiş Beydağ Barajıdır. Küçük Menderes Nehri üzerinde inşa ettiğimiz barajdan sağlanacak su ile 196 bin 500 dekar araziyi sulamaya açacağız, şu ana kadar toplam 120 bin 500 dekarlık kısmını sulamaya açtık.

2011'de hizmete alınan Yortanlı ve Çaltıkoru barajları ile 112 bin 410 dekar mümbit arazi suya kavuştu. Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. İzmir'de kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 13 baraj daha inşa ediyoruz."

Aydın, inşaatı devam eden 102 metre yüksekliğindeki Yiğitler Barajı'nın 13 bin 330 dekar araziyi sulayacak kapasitede olduğunu aktardı.

Ödemiş Rahmanlar Barajı ile 15 bin dekar arazinin sulanacağını ve ilçenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanacağını bildiren Aydın, "Bu bereketli topraklara bereket katmak için çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. İzmir'de son 16 yılda 28 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Yine aynı dönemde inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 524 bin 670 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 403 milyon lira ilave zirai gelir sağladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 57 bin 30 dekar arazi daha sulamaya açılacak." ifadelerini kullandı.

Aydın, İzmir' de 94 adet taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini belirtti.

Torbalı'dan geçen Fetrek Çayı'nın ıslahına dair bölge halkının 50 yıllık talepleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını aktaran Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çay yatağı ıslah edilerek rekreasyon alanı kazandırılacak. Diğer taraftan Efes'e açılacak Antik Kanal Projesi'nin birinci etabının inşaat ihalesi 19 Ekim 2017'de yapılarak çalışmalara başlanmıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin ününe ün katacak bu proje tamamlandığında malzeme hareketinin kanala girişi önlenecek ve toplam 6 bin 130 metre uzunluğundaki kanal ile Efes Antik Kenti'ne deniz yolu vasıtasıyla ulaşım sağlanacaktır."