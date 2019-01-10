İzmir'de su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesilecek?

İzmir'de bugün bazı arızaların tamiri nedeniyle 36 saat su kesintisi uygulanacak. Peki İzmir'in hangi bölgelerinde su kesintisi olacak? Su ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi... İzmir'de bugün planlı kesintiler dahilinde bazı arızaların tamiri nedeniyle 36 saat su kesintisi uygulanacak? İzmir'de sular ne zaman kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi olacak bölgeler ve kesinti saatleri...

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirini yapacak. Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 10 Ocak Perşembe günü Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamında; Karabağlar'ın Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve General Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında, Balçova'da sadece Çetin Emeç Mahallesi'nde, Konak ilçesinin ise Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahallelerinde (Bu mahallelerin dışında kalan mahalleler su alacak), Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacak.