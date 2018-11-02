İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibariyle 1 milyon 389 bin 503 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 1 milyon 389 bin 503 oldu. Bu araçların yüzde 54,9'unu otomobil, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 18,4'ünü motosiklet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24.3, geçen yıl eylül ayına göre de yüzde 38,9 azaldı. İzmir, 2018 Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 2 bin 913 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü il oldu.