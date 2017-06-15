İzmir'de trafik kazası: 2 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kişi biçerdöver makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mursalı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine seyir halinde olan Kadir Ş. idaresindeki traktör, Süleyman Irmak (35) idaresindeki motosikletle çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Irmak ve yolcu Nazmi Kaya (22) traktörün arkasında bulunan biçerdöver makinesinin altına girdi.



Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Irmak ve Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Irmak ve Kaya'nın cesetleri Ödemiş Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.



Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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