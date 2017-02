İzmir'de tramvay için geri sayım başladı

İzmir'de Konak ve Karşıyaka tramvay hattının yapımı sürüyor. Kente 17 araç daha geldi

Tramvaylar İzmir'e özel

İzmir'de tramvay hattının yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Karşıyaka'da test sürüşleri başladı bile. Karşıyaka hattında sefer yapacak araçlardan 17'si de geldi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattı için harıl harıl çalışıyor. Karşıyaka hattı tamamlandı, test sürüşleri de başladı. Konak hattında ise çalışmalar sürüyor. Karşıyaka tramvay hattı 9 km'lik bir hat oldu. Çalışmaların tamamlandığı hatta kullanılacak 17 araç da teslim alındı. Konak hattı ise 12.8 km uzunluğunda olacak. Hatta çalışmalar sürüyor. Her iki hatta da toplamda 38 araç hizmet verecek. Araçların bir kısmı geldi. Gelen araçlar bir bir raylara indiriliyor. Araçları kullanacak olan sürücülerin eğitim çalışmaları da devam ediyor.Araçların bir kısmı kente ulaştı. 21 araç ise hala gelmedi. 21 araçtan 11'inin işlemlerinin tamamlandığı ve çok yakında İzmir'de olmasının beklendiği öğrenildi. Kalan 10 aracın ise imalat ve montajlarının tamamlanmasına az kaldı.Yeni tramvaylar ise İzmir için özel olarak üretildi. Araçların renk kombinasyonları seçilirken, İzmir'in geçmişi ile bugününün buluşturulması hedeflendi.İzmir tramvay projesi için üretilen 5 modüllü araç gövdesi, Hyundai Rotem firmasının Güney Kore’deki üretim tesislerinde yük dayanım testlerine tabi tutuldu. Tüm aşamaları başarıyla geçen yerli malı araç gövdesi ilk kez İzmir tramvayı ile birlikte üretime geçmiş oldu. Gövdenin yanı sıra, dış giydirmeler, koltuk ve döşemeler ile klima gibi ekipman ve malzemeler de yurt içinden temin edildi. 285 yolcu kapasitesine sahip tramvayların her biri 32 metre uzunlukta. Tramvayın her iki ucunda da sürücü kabini, iki yanda ise dörder adet olmak üzere toplam 8 adet kapı bulunuyor.