İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı zanlıların suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren takibin ardından Bergama, Aliağa, Dikili ve Çiğli ilçelerinde 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada bir miktar uyuşturucu ile 40 mermi, bir ruhsatsız av tüfeği ve 46 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.