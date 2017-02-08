İzmir'de yoga şöleni

Sağlıklı ve mutlu bir hayata ulaşmanın yollarını mı arıyorsunuz?

Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile bedeni mükemmel bir sağlığa kavuşturmak ve günümüz dünyasının en temel problemlerinden olan stres ve gerilimle baş etmek mümkün. Ayrıca uygulanan teknikler bedeni formda tutmaya ve fazla kilolardan kurtulmaya da büyük katkı koyuyor. Bu kapsamda, İzmir'de 10-11-12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ve dünyadaki ilk ve tek gerçek Yoga Şöleni olarak bilinen Uluslararası İzmir Yoga Şöleni'ne katılarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşama adım atabilirsiniz. Uluslararası İzmir Yoga Şöleni, İzmir başta olmak üzere, Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve uluslararası alandan oldukça geniş bir katılım ile İzmir'in en merkezi bölgesinde, Anemon İzmir Otel'de gerçekleşecek. Çalışmalar, "Özünü Keşfet" sloganıyla, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı ve Yoga Academy’nin kurucusu Akif Manaf yönetiminde yapılacak. Program kök, pelvis, karın, göğüs, boyun ve alın çakralarından oluşan 6 pratik çakra çalışmasını içeriyor. Çalışmalar, yeni başlayanlar için de uygun olup herkes organizasyona dilediği ölçüde katılabilecek.



Ayrıca, şimdiye kadar Yoga üzerine yayınlanmış 47 kitabı bulunan Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf, etkinlikte tüm kitapları ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi uyandıran son kitabı "Yalnızlık Nedir ve Nasıl Aşılır" için imza verecek.



ÇAKRA TEKNİKLERİ İÇEREN ÇALIŞMA PROGRAMI/ 10-11-12 Şubat 2017



10 Şubat 2017 Cuma

11.00 -12.30 Pratik Yoga Çalışması

Konu: Muladhara (Kök) Çakra çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 - 13.30 Sorular ve Cevaplar

19.30 - 21.00 Pratik Yoga Çalışması

Konu : Svadhisthana (Pelvis) Çakra çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00 - 22.00 Sorular ve Cevaplar



11 Şubat 2017 Cumartesi

11.00 - 12.30 Pratik Yoga Çalışması

Konu : Manipura (Karın) Çakra çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi

12.30 - 13.30 Sorular ve Cevaplar

17.00 - 18.30 Pratik Yoga Çalışması

Konu : Anahata (Göğüs) Çakra çalışması – Sevginin geliştirilmesi

18.30 - 19.30 Sorular ve Cevaplar



12 Şubat 2017 Pazar

10.00 -11.30 Pratik Yoga Çalışması

Konu : Vişuddha (Boyun) Çakra çalışması – İletişim Yeteneğinin geliştirilmesi

11.30 – 12.30 Sorular ve Cevaplar

15.00 – 16.30 Pratik Yoga Çalışması

Konu : Agya (Alın) Çakra çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi