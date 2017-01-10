İzmir'deki saldırıda flaş gelişme! 5 kişi daha...

İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıda öldürülen 2 teröristten M.Ç.'nin cesedini ailesi teslim alırken, diğer teröristin cesedini almaya gelen kimsenin olmadığı öğrenildi

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe, PKK'lı 2 terörist bombalı araçla saldırı düzenledi. Bomba yüklü otomobili havaya uçurduktan sonra çevreye kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeklerle ateş atan teröristlerle adliyede görevli polis memuru Fethi Sekin çatışmaya girdi. Son mermisi kalıncaya kadar çatışan kahraman polis memuru, bir çok kişinin hayatını kurtardı, ancak kendisi şehit oldu. Ayrıca, saldırıda mübaşir Musa Can da şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise öldürüldü.



5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA



Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha bugün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



TERÖRİSTİN CENAZESİNİ ALAN OLMADI



Patlamada öldürülen teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel cenaze hizmetleri veren firmaların cenaze aracı temin etmemesi üzerine, kömür taşıyan kamyona konan teröristin cesedi, memleketinde toprağa verildi. Ayrıca halen Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan diğer teröristin cesedini ise almaya kimsenin gelmediği öğrenildi.