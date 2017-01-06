İzmir'deki saldırıda teröristlerin planı ortaya çıktı!

İzmir Adliyesi'nde dün meydana gelen saldırıyla ilgili bilgiler netleşmeye başladı

İzmir Adliyesi dün bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Saldırının boyutunun büyümesini ise trafik polisi Fethi Sekin'in dikkati önledi.



Saldırı ile ilgili açıklama yapan Bakan Bekir Bozdağ, teröristlerin hain planını açıladı. Patlama sonrası teröristlerden birinin C Blok'a saldırı yaparken, öteki teröristin de el bombalarıyla saldıracağını planladıklarını belirten Bozdağ, roketsavarın ucuna ise tanksavar takmayı planladıklarını ve bunun da çok tesirli bir şey olduğunu söyledi. Tanksavarın 1.5 metrelik bir duvarı delebilecek güçte olduğunu belirten Bozdağ, teröristlerin yanında 7 tane tanksavar bulunduğunu da belirtti.



Teröristlerin saldırı yerine iki araçla geldiklerini belirten Bakan Bozdağ, araçlardan birinde malzemelerin olduğunu ötekinde ise saldırganın bulunduğu söyledi. Araçlardaki malzemelere bakaraktan adliyede büyük bir facianın planlandığını belirten Bozdağ, saldırının şehit polis Fethi Sekin'in kahramanlığı ile önlendiğini söyledi.



Teröristlerin hedefinde terör soruşturmalarını yapan mahkemelerin olduğunu da belirten Bozdağ, teröristlerin planlarını gerçekleştiremediği için patlamayı daha erken gerçekleştirdiklerini anlattı.



