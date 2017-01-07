İzmir'deki saldırıyla ilgili adliye çalışanları da gözaltına alınmış

İzmir'de, ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin düzenlediği, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu terör saldırısından sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında, 5 adliye çalışanının da bulunduğu ortaya çıktı. Büro Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, gözaltıların nedeninin dosyada gizlilik olduğu için kendilerine söylenmediği, üyelerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ifade edildi

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu. Polis memuru Sekin'in kahramanca çabası ve diğer güvenlik birimlerinin de müdahalesiyle 2 terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden ölü ele geçirildi.



Bu saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sendikanın işyeri temsilcisi B.O. ile N.S., T.Ç., E.D. ve N.A. olduğu belirtildi.



Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi'nde gözaltına alınmalarla ilgili açıklama yapıldı. Arkadaşlarının saldırıyla mı yoksa başka bir suçtan mı gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü bilmediklerini söyleyen Şube Başkanı Musa Sever, "Sendika olarak her türlü şiddet eylemini reddediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz. Üye ve çalışanlarımız gözaltına alındı. Neden alındıkları konusunda herhangi bir bilgiye ulaşalamadı. Avukat ve aileleriyle görüşmelerine izin verilmemektedir. Bu yolla arkadaşlarımız adeta saldırının sorumlularıymış gibi bir algı yaratılmaktadır. Biz üye ve temsilcilerimizin yaşanan saldırıyla hiçbir ilişkisinin olmadığına, suçsuz olduklarına inanıyoruz" dedi.



