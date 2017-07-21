İzmir'den Hollanda'ya başarı öyküsü

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlileri Berk Ekici ve Cemre Çubukçuoğlu, doktora eğitimi için dünyanın en iyi 3 mimarlık okulundan biri olan Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesine kabul edildi. Cemre Çubukçuoğlu, yeni nesil sürdürülebilir hastane bina tasarımları, Berk Ekici ise şehirleşmedeki artış nedeniyle yaygınlaşan yüksek binaların, akıllı ve verimli tasarımları için çalışacak

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araştırma Görevlisi Berk Ekici, yüksek binaların, mimarlık alanında tasarlanması ve hayata geçirilmesi en karmaşık bina türlerinden biri olduğunu belirterek, “Dünya nüfusu ve buna bağlı olarak şehirleşmelerdeki ciddi artışlar nedeniyle yüksek bina alternatiflerine giderek daha çok ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda yüksek binalar, mimarlık alanında tasarlanması ve hayata geçirilmesi en karmaşık bina türlerinden biri. Ancak kullanım ihtiyaçlarından binanın performansına, çevresi ile ilişkisinden enerji etkinliğine, farklı disiplinlere dayanan araştırma konuları olarak mimarların karşısına çıkıyor. Çok sayıdaki hedefe aynı anda ulaşılmasını sağlayarak iyi performans gösteren bir bina tasarlamak ise ana hedef. Mimarlık ve bilişim disiplinlerini birleştiren, içinde yer aldığım doktora araştırmamın amacı, belirlenen çok sayıdaki hedefe sonuç tasarımın en iyi şekilde cevap vermesi için en uygun şekle sokma yöntemini yazılım aracı vasıtasıyla geliştirmek” dedi.







İZMİR ÖRNEĞİNDE DE İNCELENECEK



Delft Teknoloji Üniversitesinin dünyanın sayılı mimarlık eğitimi veren okullarından olduğunu hatırlatan Ekici, “Böyle bir okula doktora için kabul edilmek çok gurur verici. Yaşar Üniversitesinde aldığım lisans ve lisansüstü eğitim ve yabancı dil eğitimi sayesinde bu aşamada hiçbir zorluk ya da denklik sorunu yaşamadım. Çalışmalarımı Delft’ten Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız ve Yrd. Doç. Dr. Michela Turrin ile Yaşar Üniversitesinden Prof. Dr. M. Fatih Taşgetiren’le birlikte yürüteceğiz. Üretilecek yöntem ve dijital modeller, ayrıca İzmir için de kurgulanacak” diye konuştu.





YENİ NESİL HASTANE TASARIMLARI İÇİN ÇALIŞACAK



Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yaşar Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde alan Araştırma Görevlisi Cemre Çubukçuoğlu ise doktora çalışmalarını hastane yapılarının tasarımı ve verimliliği üzerine sürdürecek. Çubukçuoğlu, “Günümüzde hastane yapıları, farklı kullanıcı tiplerine yönelik büyük bina programları gerektirdiği için mimari tasarımları da karmaşık olan yapılar. Bu nedenle, hastanelerde çoğu zaman mekansal bağlantı problemleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemleri tıbbi personelin veya hastaların gün içinde yürümesi gereken uzun mesafeler, hastane içi yol bulma sıkıntıları, ilgili bölümlerin arasındaki ulaşım zorlukları olarak örnekleyebiliriz. Doktora araştırmamın temel amacı, hastaneler için sürdürülebilir, verimli hastane bina tasarımları geliştirmek. Mimarlık ve mühendislik disiplinlerini birleştiren Bilişimsel Tasarım Kürsüsünde yapacağım doktora çalışmam sırasında; hastane yapıları ve mimari tasarımı üzerine uzman kişilerden yararlanacağım. TU Delft’ten alacağım derslerden de faydalanarak Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, Prof. Dr. Fatih Taşgetiren ve Yrd. Doç. Dr. Pirouz Nourian danışmanlığında çalışmalarımı yürüteceğim” dedi.