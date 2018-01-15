İzmir'e 12 yeni arıtma daha geliyor

Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla “Türkiye lideri” olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “temiz ve yaşanabilir bir çevre” için 12 yeni arıtma yatırımına daha başlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son rakamlara göre, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınırlarına yeni bağlanan ilçeler ve bölgelerin gelişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma yatırımlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yayınlanan son Dünya Su Gelişim Raporu’na göre, nüfusuna oranla arıttığı atık su miktarıyla dünya ölçeğinde yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranı bile geride bırakan İzmir& rsquo;de yeni arıtma tesisi yatırımları devam ediyor. Türkiye genelinde 18 tesisle en fazla ileri biyolojik atık su arıtma tesisine sahip il olan İzmir’de, Büyükşehir Belediyesi arıtma sayısına 12 yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi daha eklemeye hazırlanıyor.



Modoğan, Foça Gerenköy, Kemalpaşa Ulucak, Dikili, Yenişakran, Selçuk, Kiraz, Kemalpaşa Halilbeyli, Kınık, Gölcük ve Beydağ’a arıtma tesisi kurmak için harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü, öncelikle Mordoğan, Kemalpaşa Ulucak ve Foça Gerenköy arıtmaları için ihaleye çıkacak. Kiraz ve Kemalpaşa Halilbeyli arıtmalarının imar planları hazırlandı; uygulama projeleri için çalışmalara başlanıyor. Selçuk arıtma tesisi için imar planı uygulamalarından önce ÇED ve uygulama projesi hazırlanacak. Dikili, Yenişakran, Beydağ, Gölcük ve Kınık atık su arıtma tesislerinin uygulama projeleri ise imar planı çalışmalarının ardından başlayacak.





İşte İzmir’in yeni arıtmaları:



Tire arıtması tamamlanıyor



2008 yılından bugüne Avrupa standartlarında 14 arıtma tesisini hizmete alarak, 108,5 milyon liralık yatırım yapan Büyükşehir, Nif, Küçük Menderes, Gediz nehirleri ile Yarımada’yı kirlilikten kurtardı. Son olarak Bayındır Hasköy, Yeni Foça ve Menemen Türkelli arıtma tesisleri hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisini de Şubat ayında hizmete alacak. Hüseyin Ağa Köprüsü Mevkii'nde Tire Belediyesi’ne ait 21 bin metrekarelik alanda kurulan ve günde 11 bin 731 metreküp atık su arıtacak tesis 10.9 milyon liraya mal oldu.





Mordoğan Atık Su Arıtma Tesisi



Mordoğan’ın evsel atık sularını arıtacak tesis, Sulucadere Mevkii’nde 17 bin metrekarelik alanda kurulacak. Kanal alt yapısı olmayan Mordoğan’a 100 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşenecek. Kanalizasyon inşaatı çalışmalarıyla paralel yürütülecek şekilde tesisin yapımına 2019 yılında başlanması planlanıyor. Tesis, kış döneminde 6 bin, yaz döneminde 40 bin kişiye hizmet verecek şekilde projelendirildi.





Gerenköy (Foça) Atık Su Arıtma Tesisi



Tesis, Foça Bağarası Hacıveli Mahallesi’nde 21 bin metrekarelik alanda kurulacak. Gerenköy (Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahalleleri), Kozbeyli Mahallesi, Bağarası (Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik ve Koca Mehmetler mahalleleri) Yeniköy Mahallesi ve Menemen İlçesi Musabey, Çavuşköy, Kesik ve ileriye dönük olmak üzere Maltepe (Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri) ile Villakent bölgesinden kaynaklanan atık suların arıtılması amacıyla inşa edilecek. Uygulama projeleri bitti. Önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak tesis, 16 bin kişiye hizmet verecek ve günde 2600 metreküp evsel atık su arıtacak.





Ulucak (Kemalpaşa) Atık Su Arıtma Tesisi



Kemalpaşa-Ulucak Mahallesi Ulusuluk mevkiinde kurulacak tesisin proje çalışmaları devam ediyor. Ulucak, İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak, Ansızca mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılmasını sağlayacak tesisin yapımına 2019 yılında başlanması planlanıyor. Ulucak Arıtması, günde 5 bin metreküp evsel atığı arıtacak kapasitede olacak ve 25 bin kişiye hizmet edecek.





Dikili Atık Su Arıtma Tesisi



Gazipaşa Mahallesi’nde kurulacak tesisin imar planı çalışmaları sürüyor. Günde 10 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesisin uygulama projeleri imar planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak. Tesisin 40 bin kişiye hizmet edecek kapasitede olması planlanıyor.





Yeni Şakran (Aliağa) Atık Su Arıtma Tesisi



Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yer alacak tesiste yaklaşık 3 bin metreküp evsel atık suyun arıtılması planlanıyor. Tesisle ilgili imar planı çalışmaları sürüyor.





Selçuk Atık Su Arıtma Tesisi



Selçuk’ta İsabey Mahallesi’nde 58 bin 400 metrekarelik alanda kurulacak tesisin imar planı çalışmaları sürüyor. “Küçük Menderes Deltası Sulak Alanı Tampon Bölgesi” içinde kalan Selçuk arıtma tesisinin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onay aşamasında iken, tesis için Bakanlıkça ÇED hazırlanması istendi. 40 bin kişiye hizmet etmesi planlanan Selçuk Arıtması için uygulama projeleri, ÇED ve imar plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım çalışmaları başlayacak.





Kiraz Atık Su Arıtma Tesisi



21 bin metrekarelik alanda yer alacak tesis, Kiraz İlçe Merkezi, Şemsiler, Ceritler, Hisarköy, Arkacılar, Kırköy, Suludere ve Veliler mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılması amacıyla hayata geçirilecek. İmar plan çalışmaları tamamlanan tesisin uygulama projelerinin hazırlanması için ihaleye çıkıldı. 20 bin kişiye hizmet edecek Kiraz Arıtması, günde 5 bin metreküp evsel atık su arıtacak kapasitede planlanıyor.





Kemalpaşa Halilbeyli Atık Su Arıtma Tesisi



Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisin imar planı çalışmaları tamamlandı. Halilbeyli, Gökçeyurt, Zeamet, Yeşilyurt ve Sarıçalı yerleşimlerinin atık suların arıtılacağı tesis, günde 1500 metreküp evsel atık su arıtacak ve 5 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Halilbeyli arıtmanın uygulama projelerinin hazırlanması çalışmalarına başlanılacak.





Beydağ Atık Su Arıtma Tesisi



Halıköy Mahallesi’nde ve yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda yer alacak tesis için imar planı çalışmaları sürüyor. Tesisin, Beydağ merkez ve yakın mahalleleri için yaklaşık 5 bin metreküp kapasitede projelendirilmesi planlanıyor. İmar planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından uygulama projeleri hazırlanacak.





Karaburun Atık Su Arıtma Tesisi



Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisin imar plan çalışmalarına başlanıldı. Karaburun merkez, İskele ve Saipaltı mahalleleri atık sularının arıtılacağı tesis, günde 8 bin metreküp evsel atık su arıtacak ve 40 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Karaburun Arıtması'nın uygulama projeleri, imar plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak.





Gölcük (Ödemiş) Atık Su Arıtma Tesisi



Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisin imar plan çalışmalarına başlanıldı. Ödemiş Gölcük Mahallesi atık sularının arıtılacağı tesisin, günde 2 bin metreküp evsel atık suyu arıtması ve 10 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Gölcük Arıtması'nın uygulama projeleri, imar plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak.





Kınık Atık Su Arıtma Tesisi



Yayakent Mahallesi’nde ve yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yer alacak tesis için imar planı çalışmaları sürüyor. Tesis, Kınık merkez, Poyracık, Yayakent, Dündarlı, Sucahlı, Kocaömerli ve Işıklar mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılması amacıyla hayata geçirilecek. Uygulama projeleri, imar planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak.