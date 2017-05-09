İzmir'e bunaltan sıcaklar geliyor!

İzmir'e bunaltan sıcaklar geliyor!

İzmir'de bahar etkisini kaybediyor ve yaz geliyor. Hava sıcaklıkları 33 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de dört gözle yazı bekleyenlere müjde. Meteorolojiden alınan bilgiye göre hava sıcaklıkları daha da yükselecek.

Birkaç gündür parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında olan İzmir'de bugün de bulutlu ve boğucu bir hava etkili oluyor. Yarın ise sıcaklığın en yüksek 24 derece olacağı İzmir'de yağmur bekleniyor.


Sıcaklık yükselecek


Ancak perşembeden itibaren hava sıcaklığı artmaya başlayacak. Perşembe günü 27 derece olacak olan sıcaklık cuma günü ise 31 dereceye yükselecek.

Cumartesi ve pazar ise İzmir 33 derece ile bulanltıcı sıcaklara merhaba diyecek. Pazartesi günü ise sıcaklık 31 derece olarak görünüyor.
Etiketler; #izmir #izmir hava durumu #sıcaklık
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