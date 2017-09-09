İzmir, hayalet gemiden kurtuldu!

Hacizli olduğu için İzmir Körfezi'nde 1 yıldır bekletilen, çevreden geçen yolcu ve yük gemileri için tehlike oluşturan 'M/V Yılmaz Ayanoğlu' adlı gemi, icradan satıldı. Satış sürecinin tamamlanmasından sonra gemiyi alan yeni firma, bakımını yaptırmak üzere Tuzla Tersanesi'ne götürdü

Ayanoğlu Denizcilik şirketinin sahibi olduğu 'M/V Yılmaz Ayanoğlu' adlı kuru yük gemisine, alacaklı çok sayıda firmanın girişimleriyle haciz konuldu. Sefer yapma hakkı alınan gemi, 1 yıl kadar önce İzmir Körfezi'ne demirletildi. İçinde personel bulunmayan gemide, yük ve yakıt da olmadığı belirtildi. Işıklandırma sistemi de çalışmayan gemi, limana gelen yük gemilerinin yanı sıra özellikle körfezde sefer yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ firmasına ait yolcu vapurları için de büyük tehlike oluşturdu. İZDENİZ yönetiminin başvurusu üzerine Liman Başkanlığı çalışma başlatıp, geminin ışıklandırma sistemini devreye soktu. Ekipler zaman zaman da 2 bin 950 groston ağırlığında 94 metre uzunluğundaki gemiye çıkıp güvenlik kontrollerini yaptı.



SATIŞI YAPILDI



GOFER B GEMİSİ DE BÜYÜK TEHLİYE YARATMIŞTI