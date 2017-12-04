İzmir "heykellerin üstadını" anıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet döneminin en büyük heykeltıraşlarından Tankut Öktem'i, vefatının 10. yılında bir dizi etkinlikle anıyor. Ünlü sanatçının İzmir'de Belkahve'deki Atatürk heykeli, Kültürpark'taki Nazım Hikmet heykeli ve Güzelyalı'daki Denizciler Anıtı ile Kültürpark'taki Atatürk ve İnönü heykeli gibi pek çok ünlü eseri bulunuyor

"Taşı ve bronzu vefaya dönüştüren" heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem, aramızdan ayrılışının 10. yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) anılacak. “Ülkemizde Heykel Sanatını Anlamak” paneli, 6 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da başlayacak. Heykeltıraş ve mimar akademisyenlerin yer alacağı panelin ardından, sanat yaşantısı boyunca formların, ışığın, gölgenin arayışını sürdüren; efelerden ve ozanlardan Kuvayi Milliye Destanı’na kadar pek çok değeri heykelleriyle yaşatan Tankut Öktem’in sanat yaşamına bakış açısını anlatan bir belgesel gösterilecek.





Cumhuriyet'in en büyük heykel ustası



3 yaşındayken balmumu ve çamurdan heykeller yapmaya başlayan, 7 yaşında resim ve heykelleriyle ‘harika çocuk’ seçilen, 1988'de düzenlenen Sanat Olimpiyatları için bronzdan yaptığı soyut eseriyle dünya heykeltıraşları arasında ilk 10’a giren Tankut Öktem; geride 1000'e yakın çamur, taş ve bronzdan yapılmış eser bıraktı. 2017 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı, 67 yıllık yaşamında, aralarında Çanakkale anıtlarından Kara Harp Okulu Harbiyeli Anıtı'na, Kastamonu Şerife Bacı Anıtı'ndan Zonguldak Maden İşçileri Anıtı'na, Magosa Özgürlük Anıtı'ndan Amasya Tamimi Anıtı ve Uşak Özgürlük Anıtı'na kadar ülkemizdeki yüzlerce esere imza attı. Tankut'un İzmir'deki eserleri ise Bornova Belkahve'deki Atatürk heykeli, Kültürpark'taki Nazım Hikmet heykeli, Güzelyalı'daki Denizciler Anıtı ve Resim Heykel Müzesi'ndeki Sevgi heykeli ile Kültürpark Lozan Kapısı'ndaki Atatürk ve İnönü heykeli.



Kuvayi Milliye Destanı'nın yontucusu, Cumhuriyet’in büyük heykel ustası Öktem, Atatürk’ü statik kılan ve yalnızlaştıran heykel anlayışına başkaldırısını, onu halkıyla birlikte yükselen bir lider olarak tasvir ettiği heykelleriyle ortaya koymuştu.







