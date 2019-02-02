İzmir'in ilk Veteriner Fakültesi açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir’in ilk Türkiye’nin ise 29’uncu Veteriner Fakültesi’ni açmak için geri sayımı başlattı. Kiraz Belediyesi tarafından tahsis edilen binanın devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, ilçenin kaderini değiştirecek ve hayvancılığın gelişmesine imkan sağlayacak bir yatırım yaptıklarını söyledi. Hotar, “Resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacağımız bu binadan yıllar sonra başarıyla mezun olacak mensuplarımız ilçenin ekonomik ve sosyal hayatını zenginleştirecek çalışmalara imza atacaktır” dedi

İzmir’in Kiraz İlçesi’nde örnek bir yatırıma imza atmak ve ilçede veteriner fakültesi kurmak için çalışmalarına hız veren Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), Kiraz Belediyesi tarafından tahsis edilen binanın devrini, resmi açılış öncesinde düzenlenen törenle aldı. Bölgedeki hayvancılık sektörünü geliştirmesi de beklenen fakülte, İzmir’in ilk, Türkiye’nin ise 29’uncu Veteriner Fakültesi olarak eğitim ve hizmet verecek.

Binanın resmi açılışından önce düzenlenen devir teslim törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, DEÜ Genel Sekreteri ve Genel sekreter yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve Kiraz İlçesi muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Hayvancılığın gelişmesi ve bilimsel olarak desteklenmesi noktasında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kiraz Belediyesi’nin önemli bir çalışmaya imza attığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir’in ilk, Türkiye’nin ise 29’uncu Veteriner Fakültesi’nin Kiraz’ın tüm yerel dinamiklerinin desteğini aldığını kaydetti. DEÜ Veteriner Fakültesi’nin, bir fakülte olmasının ötesinde, bir hayvancılık üssü olacağını anlatan Hotar, “Kiraz’ın hayvancılık potansiyelini üreticiler açısından fırsata dönüştürmek, bilimsel anlamda da süreci desteklemek adına fakültemizi açtık. Hem işletmelerin geliştirilmesi hem de hayvan varlığını artırılması noktasında bölgeye stratejik fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Bu öngörü ve vizyonumuzun süreç içinde İzmir’e, Ege Bölgesi’ne ve Türkiye’ye örnek olacak bir seviyeye geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak önümüzdeki yıllarda öğretim faaliyetine başlayacak olan fakültemiz, veteriner hekimlik konusunda kısa sürede ciddi bir yol alacaktır. Öğrenci almak için girişimlerimizi başlattık. Türkiye’nin her yerinden hocalarımız burada görev almak için başvuruyor” dedi.

KİRAZ’A YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, meslek hayatındaki en kıvanç dolu günü yaşadığını belirterek, “Kiraz’ın belki de cumhuriyet tarihi boyunca eğitim, bilim, kültür alanında yapılan en büyük yatırımı bugün hayata geçiyor. Bu tarihi anlarda görev başında bulunmak benim hayatım boyunca şerefle taşıyacağım en önemli nişanelerden olacak. Veterinerlik Fakültesi, ilçemize, şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

BÜYÜK BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli projelerimizden biriydi. Bir eğitimci olarak ne yapabileceğimizi düşünüyor diğer yandan da projeler üretmeye çalışıyorduk. Bugün görmüş olduğunuz Veteriner Fakültesi’nin açılışı aslında çok büyük bir emeğin ve büyük bir fedakarlığın ortaya çıkışıdır. Bu anlamda Kiraz’daki tüm hemşerilerim dahil olmak üzere bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”