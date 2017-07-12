İzmir'in rekortmen muhtarı! 53 yıldır...

'Erdoğan'la çekildiğim fotoğraf kayboldu, çok üzgünüm'
Çolpan, 2 ay önce çok sayıda muhtarların katıldığı muhtarlar toplantısına, Federasyon Başkanı'nın isteği üzerine İzmir'den giden tek muhtar olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelen Çolpan, Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın kaybolmasına çok üzüldüğünü belirterek, aynı gün Erdoğan tarafından kendisine verilen mavi renkli kalemi bakkal dükkanındaki çekmecesinde sakladığını ifade etti.
Büro, çekmecenin içinde
Yoğun olarak Mardin'lilerin bulunduğu Tınaztepe Mahallesi'nde Suriyeli nüfus da bulunuyor. Muhtarlığa ilk aday olduğu zaman Tınaztepe'nin nüfusunun 100 iken, şimdi 250 hane olduduğuna dikkat çeken Çolpan, önümüzdeki dönemde muhtarlıktan ve bakkal dükkanından ayrılarak, dinlenmeye çekileceğini söyledi. Muhtarlık kurumu olarak da yıllardır babadan kalma Kako Bakkal Dükkanı'nı kullandığını söyleyen Kako Ali, bakkal dükkanında muhtarlık evrakları ile mühürlerin yer aldığı çekmecesini göstererek, 'Benim muhtarlık bürom işte bu çekmece' dedi.
Bilgisayarını çaldırınca yıkıldı
Çolpan, onlarca AVM'lerin kurulmuş olmasına rağmen başında durduğu bakkal dükkanının halen işliyor olmasını, hak hukuk gözeterek satış yapmasına bağlıyor. Çolpan'ı en çok üzen olaylardan biri, yakın zamanda çaldırdığı bilgisayarı ve cep telefonu oldu. Çolpan, bakkal dükkanında bulundurduğu bilgisayarının, karşı dükkana uğrayıp geldiği bir zaman aralığında çalındığını farkedince yıkıldığını belirtti.
Yerel seçim dönemlerinde vatandaşlar oy atsınlar diye seçmen pusulalarına kendi isimlerinin ve azalarının yazılı olduğu pusula kağıtları dağıtılıyor. O dönemde seçmen sayısı kadar pusula basılır. Muhtar olarak seçildiği son dönem, artık muhtarlığı bırakacağına karar veden Çolpan, seçilmemek için son yılki seçim döneminde 200 kağıt bastırsa da, mahalle sakinleri tarafından A4 kağıdına Çolpan'ın ismi yazılarak, pusula kağıtlarının içine yerleştirildi. Çolpan böylece yeniden seçildi ve muhtarlıkta 50. yılını tamamlayarak, İzmir'in en kıdemli muhtarı olarak görevini sürdürüyor.