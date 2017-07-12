İzmir'in rekortmen muhtarı! 53 yıldır...

Ali Çetin Çolpan, İzmir'in en kıdemli muhtarı. Çolpan, Tınaztepe Muhtarlığı'nı 53 yıldır aralıksız sürdürüyor. Babadan kalma bakkal dükkanında muhtarlık görevini de yürüten Çolpan, muhtarlık evrakları ile mühürlerin yer aldığı çekmecesini göstererek, 'Benim muhtarlık bürom işte bu çekmece' diyor

Zeynep Kaya- 79 yaşındaki ilkokul mezunu Ali Çetin Çolpan, 1938'de Tınaztepe'de doğdu. 60 yıldır babadan kalma Kako Bakkal dükkanını işleten Kako lakaplı

'Erdoğan'la çekildiğim fotoğraf kayboldu, çok üzgünüm'

Çolpan, 2 ay önce çok sayıda muhtarların katıldığı muhtarlar toplantısına, Federasyon Başkanı'nın isteği üzerine İzmir'den giden tek muhtar olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelen Çolpan, Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın kaybolmasına çok üzüldüğünü belirterek, aynı gün Erdoğan tarafından kendisine verilen mavi renkli kalemi bakkal dükkanındaki çekmecesinde sakladığını ifade etti.



Büro, çekmecenin içinde

Yoğun olarak Mardin'lilerin bulunduğu Tınaztepe Mahallesi'nde Suriyeli nüfus da bulunuyor. Muhtarlığa ilk aday olduğu zaman Tınaztepe'nin nüfusunun 100 iken, şimdi 250 hane olduduğuna dikkat çeken Çolpan, önümüzdeki dönemde muhtarlıktan ve bakkal dükkanından ayrılarak, dinlenmeye çekileceğini söyledi. Muhtarlık kurumu olarak da yıllardır babadan kalma Kako Bakkal Dükkanı'nı kullandığını söyleyen Kako Ali, bakkal dükkanında muhtarlık evrakları ile mühürlerin yer aldığı çekmecesini göstererek, 'Benim muhtarlık bürom işte bu çekmece' dedi.

Bilgisayarını çaldırınca yıkıldı

Çolpan, onlarca AVM'lerin kurulmuş olmasına rağmen başında durduğu bakkal dükkanının halen işliyor olmasını, hak hukuk gözeterek satış yapmasına bağlıyor. Çolpan'ı en çok üzen olaylardan biri, yakın zamanda çaldırdığı bilgisayarı ve cep telefonu oldu. Çolpan, bakkal dükkanında bulundurduğu bilgisayarının, karşı dükkana uğrayıp geldiği bir zaman aralığında çalındığını farkedince yıkıldığını belirtti.

Yerel seçim dönemlerinde vatandaşlar oy atsınlar diye seçmen pusulalarına kendi isimlerinin ve azalarının yazılı olduğu pusula kağıtları dağıtılıyor. O dönemde seçmen sayısı kadar pusula basılır. Muhtar olarak seçildiği son dönem, artık muhtarlığı bırakacağına karar veden Çolpan, seçilmemek için son yılki seçim döneminde 200 kağıt bastırsa da, mahalle sakinleri tarafından A4 kağıdına Çolpan'ın ismi yazılarak, pusula kağıtlarının içine yerleştirildi. Çolpan böylece yeniden seçildi ve muhtarlıkta 50. yılını tamamlayarak, İzmir'in en kıdemli muhtarı olarak görevini sürdürüyor. - 79 yaşındaki ilkokul mezunu Ali Çetin Çolpan, 1938'de Tınaztepe'de doğdu. 60 yıldır babadan kalma Kako Bakkal dükkanını işleten Kako lakaplı muhtar Çolpan, 1964 yılından beri Konak Tınaztepe (Kako) Mahallesi'nin muhtarlığını yürütüyor. 2 yıl önce mahallesinde kavga eden 2 esnafı ayırınca karnına 2 mermi isabet eden Muhtar Kako Çolpan'ın vücudunda 6 delik açıldı. Çolpan yine de yılmadı, görevine devam etti. Osman Kibar'ın İzmir Belediye Başkanlığı'na seçildiği yıl muhtar olan 53 yıllık muhtar Çolpan, 8 cumhurbaşkanı, 31 başbakan, 1 darbe, 3 muhtıra, 4 darbe girişimi, 13 yerel seçim, 20 genel seçim gördü.Çolpan, 2 ay önce çok sayıda muhtarların katıldığı muhtarlar toplantısına, Federasyon Başkanı'nın isteği üzerine İzmir'den giden tek muhtar olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelen Çolpan, Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın kaybolmasına çok üzüldüğünü belirterek, aynı gün Erdoğan tarafından kendisine verilen mavi renkli kalemi bakkal dükkanındaki çekmecesinde sakladığını ifade etti.Yoğun olarak Mardin'lilerin bulunduğu Tınaztepe Mahallesi'nde Suriyeli nüfus da bulunuyor. Muhtarlığa ilk aday olduğu zaman Tınaztepe'nin nüfusunun 100 iken, şimdi 250 hane olduduğuna dikkat çeken Çolpan, önümüzdeki dönemde muhtarlıktan ve bakkal dükkanından ayrılarak, dinlenmeye çekileceğini söyledi. Muhtarlık kurumu olarak da yıllardır babadan kalma Kako Bakkal Dükkanı'nı kullandığını söyleyen Kako Ali, bakkal dükkanında muhtarlık evrakları ile mühürlerin yer aldığı çekmecesini göstererek, 'Benim muhtarlık bürom işte bu çekmece' dedi.Çolpan, onlarca AVM'lerin kurulmuş olmasına rağmen başında durduğu bakkal dükkanının halen işliyor olmasını, hak hukuk gözeterek satış yapmasına bağlıyor. Çolpan'ı en çok üzen olaylardan biri, yakın zamanda çaldırdığı bilgisayarı ve cep telefonu oldu. Çolpan, bakkal dükkanında bulundurduğu bilgisayarının, karşı dükkana uğrayıp geldiği bir zaman aralığında çalındığını farkedince yıkıldığını belirtti.Yerel seçim dönemlerinde vatandaşlar oy atsınlar diye seçmen pusulalarına kendi isimlerinin ve azalarının yazılı olduğu pusula kağıtları dağıtılıyor. O dönemde seçmen sayısı kadar pusula basılır. Muhtar olarak seçildiği son dönem, artık muhtarlığı bırakacağına karar veden Çolpan, seçilmemek için son yılki seçim döneminde 200 kağıt bastırsa da, mahalle sakinleri tarafından A4 kağıdına Çolpan'ın ismi yazılarak, pusula kağıtlarının içine yerleştirildi. Çolpan böylece yeniden seçildi ve muhtarlıkta 50. yılını tamamlayarak, İzmir'in en kıdemli muhtarı olarak görevini sürdürüyor.