İzmir'in temizliği için 79 iş makinesi daha...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “daha temiz bir İzmir” için kendi sorumluluk sahasında bulunan cadde, bulvar, meydan ve ana yollardaki temizlik çalışmalarını 79 iş makinesi ve 465 personelle takviye etti. 30 ilçede 1092 kilometrelik yolda sürdürülecek çalışmalarda kentin ana arterleri vakumlu yol süpürme, elektrikli süpürme, basınçlı yol yıkama ve basınçlı yol süpürme araçları ile yıkanıp parlatılacak

Türkiye’ye örnek büyük çevre yatırımlarıyla dikkat çeken, ilçe belediyelerinin temizlik çalışmalarına da modern araçlar vererek destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kendi sorumluluk alanında bulunan cadde, meydan, bulvar ve ana yolların temizliğini yapmak için yola çıktı. Evsel atıkların hızlı ve sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerine bugüne kadar 60 milyon liralık vidanjör, çöp konteyneri, temizlik aracı, moloz konteyneri ve konteyner yıkama aracı hibe eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de uluslararası standartlardaki temizlik araçları ve yeni ekibiyle sahaya indi.



79 adet iş makinesi ve 465 personel ile 30 ilçede seferber olan Büyükşehir, yaklaşık olarak İzmir-Malatya arasındaki mesafeye denk gelen 1092 kilometre uzunluğundaki yol, cadde, meydan ve bulvarın yıkanması, süpürülmesi ve temizlenmesini sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri ve personeli, tüm ilçeleri kapsayacak şekilde merkez, kuzey, güney ve yarımada bölgelerinde konuşlanacak.





Yıkayıp parlatacaklar



Kentin farklı bölgelerinde çalışmalara başlayan 79 adet iş makinesinin içerisinde yol ve kaldırımların üstünü "sessiz bir biçimde" temizleyecek vakumlu yol süpürme, elektrikli süpürme, basınçlı yol yıkama ve basınçlı yol süpürme aracı ile afiş temizleme aracı ve elektrikli kamyonetler bulunuyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, iş makinelerinde elektrikli araçların kullanımına önem vererek atmosfere karbon salımını azaltmayı hedefliyor.







